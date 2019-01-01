无愧红魔队长袖标 索帅称赞林加德顶级表现

当红魔在欧联杯遭遇意外失利时，挪威主帅特别提到了这位英格兰国脚的“榜样”。

索尔斯克亚赞扬了杰西·林加德在周四晚上1-2输给阿斯塔纳的比赛中作为曼联队长的“顶级”表现。

红魔已经提前确定晋级，这给了索尔斯克亚机会去锻炼一些年轻球员。

伊森·莱尔德、迪肖恩·伯纳德和迪伦·莱维特都是首次亮相，而36岁的门将李·格兰特则是自2018年从斯托克城加盟红魔以来首次首发。

林加德在周日曼联3-3战平谢菲尔德联的比赛中替补出场后回到了首发位置，在阿什利·扬、哈利·马奎尔、保罗·博格巴和大卫·德赫亚缺阵的情况下被任命为队长。

这位26岁的球员在阿斯塔纳球场开场仅10分钟便破门得分，在禁区边缘接到卢克·肖助攻后，他将球射入球网的下角。

索尔斯克亚在赛后强调了林加德的贡献，他说尽管在客场取得了另一个令人沮丧的结果，林加德还是应该为自己感到骄傲。

“进球对前锋来说很重要，他的进球很精彩，但我认为他的表现是顶级的。”索尔斯克亚说：“他为全队树立了榜样，他有活力，有冲劲，进了一个球，整个旅程在更衣室里都很棒，我想他今天会为自己感到骄傲。”

这位挪威人继续为曼联的新球员鼓掌，同时表示他相信输掉比赛的10分钟将会成为这三位青少年球员宝贵的学习曲线。

“他们的表现非常好。”索尔斯克亚继续说道：“有时我们踢得很好，但我们让他们把我们拉了回来，这让我们付出了代价，因为他们下半场有10分钟的时间。”

“你可以看到他们在比赛中成长，这是你想让这些男孩从中学习的时候，也许有人会保持冷静或组织起来。但我们自己也有机会，也有一些出色的首秀表现。”

林加德也对曼联的年轻人发表了自己的看法，他补充道：“这对曼联的年轻人来说意义重大。曼联一直在努力让青训产品顺利通过，今天有很多人上演首秀。”

红魔接下来的一场比赛是本周六主场对阵阿斯顿维拉的比赛，之后穆里尼奥的热刺将于下周三抵达老特拉福德。