无意转会 蒂亚戈：我全家都爱慕尼黑

这位西班牙中场可以预见自己将在拜仁效力很长时间，他表示自己并没有转会的想法。

这已经是28岁的蒂亚戈来到安联球场的第六个年头了。他出身拉玛西亚青训，被前巴萨主帅瓜迪奥拉带到拜仁。

虽然他至今已经为德甲巨人出场超过200场，但在主帅科瓦奇的计划中似乎并没有为他留出位置。

在被问到是否会坚守南部之星时，蒂亚戈告诉俱乐部官网：“我感觉得到我是俱乐部的一部分，我非常认同这一点。一名球员不能有‘我就是要踢满90分钟，这是我唯一感兴趣的东西’的想法。”

“多方将会共同做出这个决定。”

“在慕尼黑的生活真的是超乎寻常地棒，我的家人都过得很开心，我也感到很满意。所以为什么不呢？”

并且西班牙人相信，他在巴伐利亚仍有很多成就可以实现，虽然他已经跟随球队多次加冕德甲冠军和德国杯冠军。

“胜利，就是我在这里的原因，就是我为之奋斗的东西。”

“哪怕我还在家乡的小俱乐部时，我上场比赛也是为了争取胜利。”

“当然，如果比赛激烈，那会更有趣。在我看来，体育就是你要比你的对手更强，这是一种竞争。”

而拜仁恰恰就是那种习惯于比对手出色的球队，特别是在国内赛场。不过在上一轮联赛，科瓦奇的球队爆冷负于霍芬海姆之后，作为卫冕冠军的拜仁目前的排名已经下滑到积分榜第三位。