无意蓝军 索斯盖特：我不会离开英格兰接受其他工作

英格兰主帅索斯盖特正专注于国家队事务，并相信他的助手霍兰德也是如此。

主教练索斯盖特说他不可能离开英格兰回到俱乐部执教，他相信他的助理斯蒂夫·霍兰德也在努力。

在与索斯盖特加盟国家队之前，霍兰德在切尔西做了6年的助理教练，这对搭档被认为很有可能替换毛里齐奥·萨里。

但是索斯盖特说，他和他的工作人员的重点是让英格兰进入欧洲杯，并延续他们最近取得的进步。

“我忠于英格兰，就这么简单。“他在新闻发布会上表示：“我不可能在这个时候离开英格兰，接受任何工作。我唯一想的是，明年夏天我们将参加欧洲杯，我们必须不断提高，成为这个国家最好的球队。”

“我为什么要急着离开这个机会，不只是影响足球，还有这个角色带来的其他方面？我唯一的目标就是为英格兰打造一支最好的球队。”

索斯盖特承认，他的助理总有一天会执教球队，并努力指出他最好的助理的影响力。

“我确信在将来的某个时候(霍兰德)会想成为一名主教练，并抓住这个机会。我不相信现在会是这样，因为他对我们正在做的工作非常投入，期待着明年夏天的到来。但我也明白，当你拥有一名优秀的员工时，他们会被其他人觊觎。这是一个健康的信号，因为你不想要没人想要的坏员工。他是全国最好的助手，这一点我深信不疑。我很幸运他和我在一起。”

英格兰队在周四的欧国联半决赛中输给荷兰队，这是他们连续第二次在半决赛中失利。他们在去年世界杯的同一阶段输掉了比赛。

索斯盖特坚持说他和他的球员都渴望成功和进步：“他们不想在止步于半决赛。这对他们是不够的，对我也是。所以，我们意见一致是件好事。”