无意放人 利物浦拒绝塞维利亚和罗马租借沙奇里

尽管这位瑞士国脚还在努力争取一个固定的首发位置，但红军至少会把他留到赛季末。

利物浦已经拒绝了罗马和塞维利亚租借沙奇里的提议，并且将把这名瑞士球星至少留到赛季末。

沙奇里吸引了很多欧洲俱乐部的兴趣，他本赛季未能在克洛普的球队中获得一个固定的位置。

这位28岁的球员本赛季只首发了三次，最后一次是在上个月的世俱杯半决赛中对阵蒙特雷。

一系列琐碎的伤病对情况毫无帮助。沙奇里因为轻微的肌肉拉伤缺席了周日与曼联的比赛，但他希望能够及时复出参加本周末足总杯第四轮对什鲁斯伯里的比赛。

塞维利亚通过体育主管蒙奇在这个月与沙奇里进行了正式的接触，而罗马则通过中间人与之接触。他们都被告知利物浦无意让这位球员离开。

意大利有报道称，红军为沙奇里开出了1500万欧元的价格。事实上，安菲尔德的消息人士已经告诉够力足球，如果利物浦选择在夏天出售的话，他们会要求双倍的转会费，而且他们有信心能够得到这笔钱。

沙奇里在2018年以1350万英镑的身价从斯托克城加盟，在安菲尔德的处子赛季中出场30次，攻入6球。

他有一些令人难忘的时刻，包括作为替补打入两球击败曼联，而他对红军欧冠成功的贡献是巨大的。沙奇里在去年5月首发出战了欧冠半决赛第二回合对巴塞罗那的史诗般的胜利，为维纳尔杜姆助攻了利物浦的第三个关键进球。

利物浦将在本赛季末考虑报价，但是，在目前的情况下，沙奇里在转会窗口关闭期间离开安菲尔德的可能性微乎其微。