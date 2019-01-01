无意执教阿森纳 罗杰斯与莱斯特续约至2025年

北爱尔兰人的出色表现得到了回报，现在他已经被排除在了酋长球场主教练的替代者名单之外。

布伦丹·罗杰斯已经与莱斯特城队签下了一份续约合同，他将在俱乐部执教至2025年。

在埃梅里被解雇后，这位前利物浦和凯尔特人的主教练曾被与阿森纳空缺的主教练职位联系在一起。

前枪手球迷的宠儿永贝里已经接管了北伦敦的职位，但同时他们还在寻找永久的替代者。

然而，如果罗杰斯不在他们的候选名单上，他们将继续寻找新的候选人，同时，蓝狐主教练在俱乐部的官方网站说:

“当我做出来莱斯特城的决定时，是因为我对俱乐部的发展方向以及我如何将我的经验运用到这次旅程中而感到兴奋。我来这里的目的是要在此基础上再增加一些东西，并帮助俱乐部建设未来。”

“我得到了Khun Top主席、执行官苏珊·惠兰、足球总监Jon Rudki的支持，俱乐部里的每个人都非常棒。我继承了一支优秀的团队，他们致力于进步和提高，我们有一群乐在其中的球员。”

“对于俱乐部的支持者，我只能说谢谢你们欢迎我和我的员工加入你们的俱乐部，并对我们的工作充满信心。在未来的许多年里，我们将继续共同努力，为莱斯特城带来成功。”

对于莱斯特的主席Aiyawatt Srivaddhanaprabha来说，给罗杰斯提供一份更长的合同是一个很简单的决定，因为他们一直保持着高水平的表现，并且在英超联赛中排名第二。”

Srivaddhanaprabha说:“布伦丹作为一名教练的品质是众所周知的，他也在试图发掘我们年轻球员的潜力。”

“但对我们来说同样重要的是布伦丹更广泛的理念对俱乐部既定文化和价值观的适用性。他和他的员工立即沉浸在自己的工作中，对俱乐部和这座城市建立了一种理解，并欣赏他们的特别之处。”

“在过去的9个月里，这是一个很有价值的组合——加强了我们球员、工作人员和支持者之间的联系——我很高兴看到这能够继续增强我们对俱乐部的长期愿景。”