无意巴萨传闻 林德洛夫效忠曼联：在这里很快乐

尽管与西甲球队联系在一起，但这位后卫说他在老特拉福德很开心。

林德洛夫坚持说他在曼联很开心，尽管最近有报道称这位瑞典后卫将转会巴塞罗那。

但是这位瑞典国脚淡化了这个话题，他说在老特拉福德踢英超很开心。

林德洛夫周二在珀斯新闻发布会上表示：“我十分十分高兴能成为曼联球员。”

“我真的很期待这个赛季，我对新赛季的开始感到非常兴奋。”

“这就是我的回答，我在这里很开心。”

“我一直觉得自己像曼联球员，但上个赛季对我来说更好，我比第一个赛季表现得更出色。”

“我很高兴人们认为我是俱乐部最好的中卫。”

“我每天都在努力做到最好，这就是我每天为帮助球队和俱乐部所做的努力。”

林德洛夫上个赛季为曼联出场40次，其中30次是在英超联赛中，在索尔斯克亚的带领下，他成为了俱乐部后防线的重要一员。

在第一个赛季，他只在英超出场17次，但现在他似乎已经适应了英超的节奏和风格。

他下一步将是适应新面孔的到来，包括新的后卫万比萨卡。

林德洛夫说:“新球员、新的签约，我们作为一个团队，总是会帮助他们尽快适应新环境。”

“这是我在这里的第三个赛季，我已经经历了签约这家俱乐部的意义，也受到了一些批评。”

“但这是足球的一部分，就像我之前说的，队里的每个人都在努力帮助新人。”

曼联正准备周三在澳大利亚与利兹联队进行第二场季前赛友谊赛。

红魔在赛季前的第一场比赛中以2比0击败了珀斯光荣，拉什福德和加纳各入一球。