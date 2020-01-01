无意套娃 埃弗顿暂时不计划夏天引进埃弗顿

今年一月，太妃糖曾与这位23岁的边锋联系在一起，他最近透露，他正在与安切洛蒂进行谈判。

据《利物浦回声报》报道，埃弗顿今夏不会尝试签下格雷米奥球星埃弗顿·索亚雷斯。

今年一月，太妃糖曾与这位23岁的边锋联系在一起，他最近透露，他正在与安切洛蒂进行谈判。

这名格雷米奥前锋声称，卡洛·安切洛蒂和理查利森已经就可能的转会进行了接触，尽管没有向他的俱乐部提出报价。

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这位23岁的球员在接受Globo Esporte采访时说：“他（安切洛蒂）问我过得怎么样，是否有兴趣在俱乐部踢球。这是一家出色的俱乐部，一个美好的机会。一个优秀的教练，我一定会从他身上学到很多。”

“我和理查利森有友谊，我可以和他一起踢球。他得知了埃弗顿的兴趣，并打电话给我。我很高兴，我也很高兴有这样的接触。”

“格雷米奥什么事情都没有发生，但是俱乐部的人找到了我，接近我，想知道我对他们的兴趣是什么。即使是出于官方的原因，也没有什么能影响到格雷米奥。我尽量不去打扰自己。”

“我梦想在欧洲踢球，但我不能让这种焦虑成为障碍。现在还没有实现，我是一个格雷米奥球员。我必须尽我最大的努力。我将一直努力去尊重这件球衣，直到在这里的最后一场比赛。”

在安切洛蒂执教期间，那不勒斯曾对这名巴西前锋感兴趣。根据去年夏天意大利媒体的报道，那不勒斯曾就引进埃弗顿进行谈判，但是最终没有达成协议。

目前还不清楚安切洛蒂是否像他所说的那样亲自与他接触。然而，《回声报》了解到，虽然埃弗顿正在制定夏季转会目标，但他们没有对这名巴西前锋表现出兴趣。

如果安切洛蒂对这名球员很感兴趣，那么他可能会在与足球总监布兰兹的会谈中争取签下这名球员，但是现在，太妃糖还没有计划签下埃弗顿·索亚雷斯。