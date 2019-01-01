无惧魔咒 亚伯拉罕：兰帕德让我穿9号

这位21岁的球员在过去三个赛季被租借出去后，本赛季将会留在蓝军。

塔米`亚伯拉罕似乎已经准备好在这个赛季在切尔西扮演一个重要的角色，这名前锋透露主教练弗兰克·兰帕德已经要求他穿上9号球衣。

亚伯拉罕在周二切尔西2-1战胜巴塞罗那的季前赛中攻入一球，他继续证明自己应该在2019-20赛季效力蓝军。

这位21岁的球员在过去的三个赛季都被租借，分别效力于布里斯托尔城、斯旺西城和阿斯顿维拉，上赛季他在英冠联赛中打入25粒进球，帮助维拉升入英超。

由于切尔西目前处于转会禁令中，他们无法签下任何新球员，只留下亚伯拉罕、奥利维尔·吉鲁和米希·巴舒亚伊作为一线队的正印前锋。

英格兰国脚亚伯拉罕似乎将会受益，他透露他的教练在这个即将到来的赛季对他有很大的计划。

“我很荣幸能在切尔西身穿9号球衣。”亚伯拉罕在日本埼田县体育场对巴萨的比赛后告诉记者：“今天每个人的表现都很棒。我和教练谈过，他问我是否准备好坐9号。我说我准备好了。我很高兴他提供了9号。我认为足球给我带来了很大的压力，但它激励着我。它给了我更多的信念，让我坚持下去，做得更好。”

最近几个赛季，切尔西的9号球衣就像一个有毒的圣杯，许多蓝军球员穿着这个著名的号码却辜负了人们的期望。

伊瓜因、莫拉塔、法尔考和托雷斯是几位在9号球衣上表现平平的球员。

然而，亚伯拉罕并不担心他在切尔西的新号码会带来任何诅咒。

亚伯拉罕说:“我听到了所有关于9号球衣诅咒的废话。我只是来这里踢球，尽我最大的努力。”