无惧糟糕往绩 渣叔没想过要成世俱杯第一人

红军主帅有机会成为第一个将这项冠军带回安菲尔德的人，但纪录对他来说意义不大。

尤尔根·克洛普并不太在意利物浦在俱乐部世界杯上创造历史的机会，德国人声称他不需要成为“登上月球的第一人”。

红军正准备前往卡塔尔，并有机会获得一个全球性的奖项。作为2019年欧洲冠军联赛的冠军，利物浦的球员们已经举起了本赛季的欧洲超级杯。俱乐部在世俱杯上有望锦上添花，利物浦之前从未获得过这个奖杯。

克洛普有机会在纪录册上再添一项荣誉，但他坚称他不会比其他任何人都更看重下一个奖杯的竞争。

“哦，我没想过这个。”他在国际足联官网说：“我不是那种必须成为第一个登上月球或者第一个随利物浦赢得世界杯的人，但是当我们在那里的时候，我们会尽我们所能去尝试。最有趣和最困难的部分是我们将面对来自其他大洲的球队，这并不常见——也许是墨西哥的球队，也许是巴西的球队——这将是一场艰难的比赛。我们会像往常一样做好准备，我们会看看对阵来自另一个大陆的球队时这种方法是对还是错。我们目前还没有太多的信息，但到那时肯定会有，而且会很有趣，也会很困难。”

利物浦将在12月18日进行半决赛，而24小时前进行的联赛杯八强中，利物浦将从一个完全不同的阵容中挑选球员。

红军上次晋级世俱杯决赛是在2005年的横滨，但是贝尼特斯的球队在0-1输给了圣保罗。克洛普坚持认为这个冷门不会对他的球队有任何影响，因为俱乐部的球员不会自满。

他补充道：“我们不需要14年前发生的事情。欧洲球队都很清楚——皇家马德里在过去几年里参加了三四次比赛，他们是一支多么强大的队伍，而且还赢得了比赛。但我们不是皇马，我们的情况不同。我们不会想当然，一点也不会，但当我们离开时，我们想要赢得比赛。我们去那里的唯一原因是有机会赢得它，这是我们要努力的。”