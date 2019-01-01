无惧比较 托纳利：我有皮尔洛和加图索的特质

这名少年在周二晚上的比赛中踢了他在蓝衣军团的第一场比赛，他相信他有一些真功夫。

桑德罗·托纳利宣称他是皮尔洛和加图索的混合体。

周二，意大利在2020年欧洲杯预选赛中以5比0大胜列支敦士登。

这名19岁的布雷西亚球星曾与意甲冠军尤文图斯、曼联和佛罗伦萨联系在一起。

“很难从这些冠军中挑选一个。”在与皮尔洛、加图索和德罗西进行比较后，托纳利告诉意大利广播公司体育频道：“也许把他们都结合起来会很完美。我想在某种程度上我和皮尔洛有相似之处，但我也在其中加入了很多勇气，所以可能更接近加图索。”

意大利追平了国家队的纪录，他们将连胜场次扩大到9场，在周末战胜希腊的比赛中获得了2020年欧洲杯的席位。

在比赛还剩16分钟的时候，托纳利也有时间来完成他的国家队处子秀，他回想起替换贝尔纳代斯基时的感受。

“我感觉很好，因为不是每个人都可以为国家队效力。我激动了30秒，才意识到这一切真的发生了。教练告诉我们要做好比赛的准备，所以我觉得我有机会。队里的每个人都对像我这样的新人很有帮助，让我觉得很容易就能上场。体系不同了，时机也不同了，很明显意大利的阵容更强了，但角色和位置都没有变。”

布雷西亚主教练科里尼曾经支持过托纳利，这名少年本赛季已经为球队贡献了两次助攻。

“桑德罗有非凡的成长空间。”科里尼在本赛季早些时候布雷西亚战胜乌迪内斯后说：“他处理事情的平衡和他如何经历最近几个月的变化是令人难以置信的。他有些与众不同；我们只需要陪他走向出色的职业生涯。”