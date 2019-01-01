无惧冠军 萨尔茨堡小将：我们在安菲尔德将全力争胜

这名年轻球员高度赞扬了他的对手，但他说他的球队只想在欧洲冠军联赛中获胜。

萨尔茨堡将带着本赛季的不败金身前往安菲尔德，18岁小将多米尼克·索博斯莱表示，他们对这支欧洲冠军球队充满兴奋。

年仅18岁的匈牙利人在两周前的欧冠处子秀中攻入一球，当时萨尔茨堡6-2战胜了亨克，而红军0-2输给了那不勒斯。

利物浦可以通过战胜萨尔茨堡来缓解首战失利后的压力，但是索博斯莱说他的球队想要破坏这场比赛。然而，这名少年尊重利物浦的历史，特别喜欢俱乐部主帅尤尔根·克洛普和中锋罗伯托·菲尔米诺的才华。

“克洛普开启了俱乐部历史的新篇章。他们很值得观看，我非常期待在安菲尔德与他们对阵。这是一家底蕴深厚的俱乐部——他们在2005年欧冠决赛中戏剧性地战胜了AC米兰，绝对令人印象深刻。”

“他们的整个阵容都很棒，但是菲尔米诺是一个特别的人。他们是一支顶级球队，有一位令人难以置信的教练带领着他们。毫无疑问，英超现在是世界上最好的联赛之一。我们将在安菲尔德竭尽全力，争取一场胜利。我们对自己很有信心。我们是一支年轻、有上进心的队伍，有实力和良好的品质。这使我们非常强大和独特。我相信利物浦很清楚这一点。”

到目前为止，这支奥地利冠军球队本赛季进球如麻，但是利物浦是萨尔茨堡最大的挑战。不管怎样，索博斯莱和他的队友们期望继续从容应对一切。

他说：“现在每个孩子开始踢足球时，至少参加一次欧冠是他们的梦想。除了匈牙利国家队，参加欧冠是我最大的目标之一。能在18岁的时候就取得这样的成绩真是太棒了。进球总是很棒。在哪里并不重要。我想我做梦也想不到有比这更好的欧冠处子秀了。我们的俱乐部棒极了——人们甚至还没有意识到它有多棒。我们的第一场比赛是令人难以置信的，但是我们仍然需要提高来与欧洲最强的球队竞争。我们正以良好的状态，充满信心地面对未来的挑战。我们并没有真的提前那么多制定计划。我们希望在每一场比赛中展示我们的实力，取得尽可能多的成绩。”

索博斯莱在欧洲顶级俱乐部比赛中的首次亮相立即引发了人们对他可能在不久的将来转会的猜测。阿森纳、尤文图斯和国际米兰都和这位年轻的球星联系在一起，但是他不愿意透露他的未来。

他说：“我现在并没有把眼光放得那么长远。我现在正专注于下一场比赛，每天都在努力提高自己。那是我现在的绝对优先事项。其他东西都是我经纪人的。我很幸运，能专注于踢足球。”

埃尔林·哈兰德是另一个与转会有关的球员，他在第一轮比赛中上演了帽子戏法。他的队友索博斯莱对他的未来充满期待，因为他在俱乐部新教练杰西·马尔什的带领下捍卫了自己的影响力。

“埃尔林是一个伟大的球员，有着优秀的性格。”他说：“我对他的未来没有质疑。对我来说，更重要的是，他是一个出色的队友和朋友。我们的新体系非常适合我们的阵容。我认为这在球场上是显而易见的。我们享受比赛，这是通往成功最重要的因素。”