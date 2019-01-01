无惧争议 图赫尔为不让内马尔首发的决定辩护

德国人并不担心巴西人离开俱乐部，并强调他周二做替补是最好的。

托马斯·图赫尔表示，为了保证内马尔在对阵皇家马德里的比赛中的表现，他让内马尔坐了冷板凳，他并不担心会惹恼这位巴黎圣日耳曼球星。

上周在法甲中首发的内马尔，在周二2-2战平皇家马德里的比赛中在半场结束后出场。

图赫尔在赛后承认，内马尔有时很难对付，但他坚持说，减少内马尔的出场时间是他最近肌腱受伤的直接结果。

“不，我不担心后果，我不认为我们会失去内马尔。”巴黎圣日耳曼主帅说：“我们之间有联系，我们很诚实。我和他谈了谈，告诉他我宁愿他在下半场上场，开场时在替补席上。我们在基利安（姆巴佩）去加拉塔萨雷的时候也做了同样的事情。他已经缺阵6周了，在此之前他只踢了一场比赛，对我来说不值得冒这个险。每个月他都会缺席一些日子。为了他的健康，我为他做了这个决定。”

尽管在西班牙首都大部分时间都落后，巴黎圣日耳曼还是稳居A组榜首。

图赫尔说：“皇马在很长一段时间里都是一支更好的球队。我们踢得太复杂，不够快，不够简单，没有信心。皇马踢得很有信心。”

“他们证明了这是一支连续三次获得欧冠冠军的球队。我们有一个非常出色的门将，他就是纳瓦斯。我们很幸运，没有被束缚。进球后，我们更自由了。有一些积极的事情要记住。在比赛的最后阶段，内马尔、巴勃罗（萨拉维亚）和德拉克斯勒等人的精神状态，以及他们的能力，使比赛变得不同。我们在五场比赛中得到13分。”