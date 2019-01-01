无情嫌弃 内维尔：弗雷德佩雷拉在中游队都够呛

在周末对阵谢菲尔德联的比赛中，这对巴西组合再一次暴露了自己的弱点。

加里·内维尔表示，曼联中场弗雷德和安德里亚斯·佩雷拉的组合并不适合英超中游球队，更不用说红魔这样的豪门了。

回顾曼联在谢菲尔德的表现，内维尔周一晚上告诉天空体育：“我对他们的客场表现以及他们对待比赛的方式感到失望。在防守端，这套体系在上半场对五名后卫来说并不奏效。看起来一个队知道怎么打，而另一个队不知道。”

“我不想说中场，因为弗雷德和佩雷拉不是中场。这不是一个中游俱乐部的中场，更不用说欧洲顶级俱乐部之一了，尽管他们在这方面有伤病和其他问题。”

内维尔也再次批评了球队的三名前锋安东尼·马夏尔、丹尼尔·詹姆斯和马库斯·拉什福德，在周日的比赛中称他们是“笑话”。

他认为这三个人都很有天赋，正如他们在曼联下半场的出色表现所展示的那样，但是在整整90分钟的比赛中，他们都没有足够的努力，而且可能在球场内外都缺乏有经验的领导。

“让我失望的是，前场三人的穿透力和无球跑动都不够。我觉得他们可以为球队做得更多。”这位前英格兰后卫补充道。“前场三人是进攻火花，他们是为现在的球队赢得比赛的人。他们很有天赋。在这个联盟中，有两家顶级俱乐部的三叉戟，曼城和利物浦，他们都非常出色。他们在每一场比赛中都是如此，他们为球而战，在无球状态下战斗。”

“他们不是坏孩子，我们知道他们有天赋，就像他们在最后20分钟证明的那样，但是在比赛的前70分钟有一些根本的错误——在那个俱乐部是不该发生的。我可以期待年轻球员在表现水平、错失机会和决策方面的不稳定性。你不能期望的是在职业道德、投入和态度上的不稳定。”

“我在两件事上得出了结论。一：他们没有让资深球员为他们设定标准，让他们知道一个足球队需要什么。当我第一次进入这个团队的时候，我周围的人会告诉你要去哪里。马塔和杨都在板凳上，博格巴受伤了，马蒂奇想离开。俱乐部里有经验的队员们有点慌乱。所以年轻人都在球场上。还有一件事：他们不知道如何应对英超客场比赛。他们不明白在老特拉福德的比赛和在主场有什么不同。”