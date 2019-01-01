无悔入红军 法比尼奥：克洛普让我受益匪浅

自从加盟利物浦以来，克洛普赢得了很多喝彩，法比尼奥是最新一个“渣吹”。

法比尼奥称赞了克洛普的球员管理风格，相信利物浦主帅知道什么对球员的发展是最好的。

自从2015年执教利物浦以来，克洛普就赢得了广泛的赞誉，这位前多特蒙德主帅带来了娱乐性极强的足球，并带领球队取得了显著的进步，让利物浦目前在积分榜上领先曼城4分。

他对球员本身的影响也受到了赞扬，克洛普信任年轻人，并确保其他人进步。

法比尼奥就是其中一个取得了重大进步的球员，他在7月以4400万磅从摩纳哥加盟以来一度陷入挣扎。

对于法比尼奥的位置以及他是否适合克洛普的体系，人们持保留态度，但是最近几个月他已经成为了一个更稳定的首发球员，他向主教练表示了敬意。

“我和教练的关系很好，”这位中场告诉利物浦官网：“他和每个球员说话的方式都不一样。

“他了解我们，了解我们需要改进的地方。他会告诉你他想让你在球场上做些什么，这样当我们在球场上的时候，我们就能知道最好的选择。我和他的关系很好。”

由于利物浦的后防伤病危机，法比尼奥不得不在周六1:0战胜布莱顿的比赛中担任中后卫，他在这个位置感觉得心应手。

“我在上一场对阵狼队的比赛中就已经打过中卫了，”他补充道：“我认为进展得很好，我和霍弗(在对阵狼队的时候)有很好的默契，沟通很好。”

“在位置感方面，我在整场比赛戏中都在这方面有所提高。我踢得不错，在上一场对布莱顿的比赛中，我认为我踢得不错。”

“和范戴克一起踢球让我获益匪浅，他真的很有领导力，他指导了我们。他帮了我很多。我和特伦特（亚历山大-阿诺德）以及亨豆（乔丹·亨德森）都有很好的沟通；他们是球场上离我最近的球员。”

“总的来说，我认为这是一场不错的比赛。在这个我踢得不多的位置上，我想我适应得很好。有一些方面我需要改进，比如位置感。”

“如果我在这个位置上踢得更多，我会在这些方面有所提高，但这很正常。”