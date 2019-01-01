无心睡眠 卡瓦尼被巴萨逆转后需要吃药入睡

巴黎圣日耳曼在2016-17赛季的欧冠中被巴萨完成四球逆转，卡瓦尼透露这让他失眠。

埃丁森·卡瓦尼透露，在2016-17赛季的冠军联赛中，巴黎圣日尔曼惨遭巴塞罗那逆转后，他曾寻求药物治疗来解决睡眠问题。

巴黎圣日耳曼在第一回合以4-0击败巴塞罗那，但在诺坎普以1-6被淘汰出局。

卡瓦尼和他的队友们一直都处于领先，直到最后一刻替补上场的塞尔吉·罗贝托在第95分钟的制胜球完成了令人震惊的逆转。

巴萨在第88分钟时总比分3-5落后，随后内马尔的快速连入两球，造成了紧张的伤停补时阶段，大巴黎以惊人的方式出局。

在ESPN的采访中，卡瓦尼承认这场比赛在一段时间内影响了他的生活。

这位32岁的球员说:“这场比赛让我很激动。没有人能想象会发生什么。我无法入睡，所以我把时间花在阅读上。然后我开始担心，因为我会在彻夜不眠就去训练。医生让我放心，给我开了一种安眠药。我勉强能睡一会儿。”

这种伤痛是可以理解的，因为巴萨成为了首支落后四球完成逆转的球队。

从心理上说，巴黎圣日耳曼还没有从失利中恢复过来。

在对阵巴萨之前的四年里，巴黎圣日耳曼已经连续四次进入欧冠八强。

然而，自那以后，他们就从未晋级八强，这赛季他们在十六强又被曼联逆转了。

自2013年夏天以来，乌拉圭人卡瓦尼就一直在巴黎，他为俱乐部打进了134粒进球，其中包括2018-19赛季的23粒。

他在巴黎赢得了14座国内奖杯，其中包括5座联赛冠军。他与内马尔和姆巴佩形成了三叉戟，尽管围绕着这两人的未来存在种种猜测，但目前尚不清楚这个组合还能维持多久。