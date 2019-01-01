无处不在 名宿：坎特就像公园里空了的薯片袋子

前蓝军前锋对这位世界杯冠军中场球员表示敬意，他在控球位置上覆盖了球场上的每一片草叶。

坎特“就像公园里的一个空了的薯片袋子”，托尼-卡斯卡里诺说，这位切尔西中场球员被誉为“无处不在”。

这种说法可能有消极的含义，但在这种情况下，它绝对是积极的。

世界杯冠军坎特被认为能够从他感觉最舒服的位置上覆盖每一片草地。

在与利物浦的超级杯比赛中，他表现的非常积极，在摆脱了一次轻微的碰撞后，他再次出现在首发阵容中展示了自己的实力。

弗兰克·兰帕德的球队在伊斯坦布尔与国内对手的比赛中遭遇了点球大战所带来的痛苦，但是他们的出色表现可以让他们收获很多。

坎特是本场比赛中蓝军首发的一员，这位法国国脚已经完全恢复了健康，状态也很顽强。

前切尔西前锋卡萨卡里诺在观看了这名28岁球员的大师级表现后对《泰晤士报》说：“坎特的能量是非凡的，但他提供的不仅仅是健康的状态。”

“是他在球场上飞奔的方式，他就像公园里的一个空了薯片袋子，无处不在。

“兰帕德并没有让他回到纯粹的防守位置，坎特仍然在带领球队向前推进，在切尔西首开纪录的中线处那到了球权。”

“是的，当你的球队在己方禁区边缘扎营时，他很聪明；但他在进攻端也很出色，因为他读懂对手的能力是一流的。”

“人们没有意识到铲球在进攻和防守中有多么重要。”

坎特的位置曾在2018-19赛季被萨里调整。

很多人对这一决定表示怀疑，因为若日尼奥担任着后腰的角色。但兰帕德在中场寻找了一个更合适的折中方案。

早期迹象表明他的战术选择是正确的，切尔西正在寻找这位两届英超冠军来为他们在这场可能是非常考验的比赛中发挥领导作用。

在对曼联和利物浦的比赛连续失利后，兰帕德仍然在寻找作为蓝军主帅的第一场有竞争力的胜利，但他在转会市场方面依然面临着被禁止引援两窗的禁令。