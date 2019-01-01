无可奉告 C罗夺冠后拒绝谈论金球奖

面对记者的再三追问，C罗没有对今年的金球奖发表任何看法。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多拒绝回答葡萄牙战胜荷兰是否会帮助他夺回金球奖。

这位葡萄牙球星和他的宿敌莱昂内尔·梅西曾在十年内包揽所有金球奖，直到卢卡·莫德里奇在2018年的胜利打破了这种统治。

预计梅西这个出色的赛季将使他在2019年再次成为人们谈论的焦点，而这位巴塞罗那球星将有机会在今年夏天阿根廷参加美洲杯时充实自己的简历。

利物浦后卫维吉尔·范戴克似乎也成为了新的挑战者，他帮助球队获得了他们的第六个欧冠冠军。尽管范戴克帮助利物浦获得了英超联赛历史上第三高的积分，并帮助荷兰队进入了欧国联决赛，但他们还是以微弱的差距错失了首个英超冠军头衔。

然而，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在帮助尤文图斯再次获得意甲冠军后，或许也宣告了自己的存在，而他在欧国联半决赛中对瑞士的帽子戏法也证明了他对国家队的冠军发挥了重要作用。

C·罗纳尔多率领的葡萄牙队在决赛中以1-0战胜了范戴克率领的荷兰队，冈卡洛·格德斯在第60分钟的进球决定了比赛。

但是C·罗纳尔多并不希望在赛后的混合区讨论这个问题。

当被问及葡萄牙的胜利是否让他更接近第六个金球奖时，C·罗纳尔多回答说：“比赛的目标是赢球，踢得好。”

C·罗纳尔多在离开混合区时继续受到压力，但当再次被问及获奖情况时，他告诉记者：“不，我不会谈论金球奖。”

继葡萄牙在2016年欧洲杯上夺冠后，欧国联的胜利是C·罗纳尔多在国际舞台上的第二个冠军。