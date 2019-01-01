无可奉告 霍太公对扎哈未来懵然不知

霍奇森声称，在非洲杯之后还没有回到球队的扎哈正在与俱乐部主席进行转会谈判。

罗伊·霍奇森声称不知道威尔弗里德·扎哈的未来，这位水晶宫边锋继续与阿森纳和埃弗顿联系在一起。

枪手现在似乎已经冷却了他们的兴趣，够力足球证实阿森纳已经接近完成一笔8000万欧元(7200万英镑/ 8900万美元)的交易，购买里尔前锋尼古拉斯·佩佩。

尽管如此，扎哈仍然引起了英超联赛内部的兴趣，据说埃弗顿已经加入了对这位科特迪瓦国脚的追逐。

霍奇森对这些报道一无所知，因为水晶宫的主教练不确定一名还没有从国家队回来的球员发生了什么。

当被问及扎哈的最新情况时，他告诉天空体育:“他正在和主席(史蒂夫·帕里什)交涉。主席是他的纽带，他们彼此很了解，相处得很好。扎哈的大部分事情都发生在他和主席之间，我根本无法给你任何启示。我所知道的，你知道。我从你们的网站和报纸上知道正在发生这样或那样的事情，但我根本无法给你们任何启示。”

当被问及是否知道埃弗顿的报价时，霍奇森说:“我不知道。”

水晶宫主帅此前曾表示希望扎哈继续留在他的麾下，因为水晶宫已经以5000万镑将万-比萨卡卖给曼联。

他说:“他(扎哈)没有和我说话。我不知道他是否对俱乐部说过(要求离开)。就我而言，他会回来的，他是我们的球员，我还没有得到任何俱乐部有兴趣出售他的消息。”

霍奇森补充道:“我期待着他的回归，期待着和他一起工作，看看他能为我们做些什么。我认为他会在对阵布里斯托尔城和柏林赫塔之前回来，这给了他三周的休息时间。如果他想早点回来，我们会很高兴见到他。”