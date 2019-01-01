无可奉告 西蒙尼拒绝谈论伊卡尔迪

随着转会窗口在周一关闭，马竞主帅还没有准备好评论这位阿根廷球星。

马德里竞技主教练迭戈·西蒙尼拒绝谈论俱乐部与前国际米兰队长毛罗·伊卡尔迪之间的传闻。

已被国际米兰打入冷宫的伊卡尔迪在整个转会窗口都与离队传闻联系在一起，据报道马德里竞技是一个选择。

据报道，马竞正在谈判签下阿根廷前锋伊卡尔迪，他已被孔蒂雪藏。

随着转会窗口将在周一关闭，西蒙尼被问及他的同胞，但他告诉记者：“我总是这么说。我不能谈论不在这里的球员。显然，我只谈论我们拥有的球员。”

在转会窗口上，西蒙尼补充道：“我们仍然在等待转会的结束，以确定和确切地知道在12月之前我们会有哪些球员，因为到了12月会有新的选择。”

“但很明显，我不想再重复了，我更希望在西甲开赛之前就能像在英格兰那样解决这个问题，这样我们就可以带着完整的阵容开始一个赛季。”

马竞球星迭戈·科斯塔的回归将会给马竞带来很大的鼓舞，他因伤错过了马竞前两轮的胜利。

“迭戈，我一直在说他的作用。我总是这么说，而且感觉到了。”西蒙尼说：“他是球队和俱乐部非常重要的球员。我希望这个赛季他能向这支球队展示他的竞争力和他作为一名前锋的实力。他在季前赛中表现得很好，明天他将开始他的联赛，他一定会带着很大的野心开始。”