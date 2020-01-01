无可奉告 葡萄牙体育主帅无法保证B费未来

这名攻击手似乎再次出现在红魔本月的视线中。

葡萄牙体育主教练西拉斯拒绝否认布鲁诺·费尔南德斯离开球队的协议是否已经达成。

据报道，在两家俱乐部的官员在周五进行了谈判后，葡萄牙体育队长费尔南德斯即将加盟曼联。

费尔南德斯本赛季初曾与曼联、托特纳姆热刺和西甲豪门皇家马德里联系在一起，但是转会并没有实现，因此这位葡萄牙国脚最终在11月签下了一份新合同。

费尔南德斯在周六葡萄牙体育3-1战胜塞图巴尔的比赛中梅开二度，赛后西拉斯被问及费尔南德斯是否已经达成了协议，以及他是否可以参加与本菲卡的德比。

“我不能保证这些，因为我不知道。”西拉斯在赛后告诉记者：“我已经在考虑与本菲卡的比赛，我也在考虑使用他（布鲁诺·费尔南德斯）。”

费尔南德斯本赛季在联赛中打进了8球，贡献了7次助攻，而他在各项赛事中已经打进了15球。

尽管在周六以4-0战胜诺维奇城，红魔仍然需要一线队的支援，索尔斯克亚宣称俱乐部已经准备好了在合适的交易出现时出击。

“这就是曼联的情况，总是有猜测和传言。”索尔斯克亚告诉BBC体育：“我只能说我们在提高阵容方面做得很好，当我们找到合适的球员时，我们会抓住机会。”

去年11月，费尔南德斯决定与葡萄牙体育签订一份新合同，这将他的解约条款提高到了1亿欧元。