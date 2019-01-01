葡萄牙主帅厌烦记者总问C罗：再也不谈他了

面对记者的一连串提问，葡萄牙主帅无法掩饰他的沮丧。

关于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的问题一直困扰着葡萄牙队主教练费尔南多·桑托斯。

C·罗纳尔多在过去两场为尤文图斯出场的比赛中都被替换下场，据报道，他在上轮对阵AC米兰的比赛中被换下场后，在全场比赛结束之前就离开了球场。

在葡萄牙队周三面对媒体的时候，媒体花式暗示C·罗纳尔多不开心，狼队中场鲁本·内维斯坚称他的国家队队友“很好”。

但是桑托斯不愿意同样回答关于这位前锋的问题，他认为这名球员的情况意味着太多关于尤文图斯换人的解读。

“每个人都想谈论克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，每个人都想对克里斯蒂亚诺·罗纳尔多发表自己的看法。”他在2020年欧洲杯预选赛对阵立陶宛之前说：“因为如果换了其他球员，没有人会谈论这件事。我们谈论这个是因为他是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。有成千上万的球员，这似乎只发生在他身上，也许还有另外两三个球员。没人关心其他人。克里斯蒂亚诺在这里，他被征召了，他很好，他会上场的，我对此毫不怀疑。所以，对我来说，这里没有问题。”

当桑托斯回答关于C·罗纳尔多的下一个问题：“又是C·罗纳尔多？不，对不起，对不起。

“你说克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，我说的是葡萄牙。你在和我谈论克里斯蒂亚诺。克里斯蒂亚诺，不。我不会再谈论克里斯蒂亚诺了。对我来说，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的话题到此为止。”

如果葡萄牙在周四击败立陶宛，而塞尔维亚未能击败卢森堡，他们将提前获得欧洲杯资格。