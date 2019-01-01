无可奈何 里尔主帅不满穆里尼奥连挖两人

这位法国人并没有因为前雇员的离开而责怪他们，但他认为这不是正确的方式。

里尔主帅克里斯托夫·加尔蒂埃抨击了“优雅”的若泽·穆里尼奥，因为他带走了两名教练，让他们成为热刺新球队的一部分。

在波切蒂诺和他的助手被解雇后，穆里尼奥在周三被任命为热刺的新主帅。

穆里尼奥迅速安排好他的后勤队伍，守门员教练努诺·桑托斯和若昂·萨克拉门托均来自里尔。

还有人猜测穆里尼奥希望里尔体育总监路易斯·坎波斯来到北伦敦担任类似的角色。

加尔蒂尔并不责怪他的教练组接受了一个新的位置，但他明确表示，他对穆里尼奥处理事情的方式不太满意。

“每个人都有自己的做事方式。不管怎么说，这样做很有风度，很有风度。”

“我很生气；时机不太好。做事情有很多方法。不管怎样，重要的是我同意主席（杰拉德·洛佩兹）的决定。我也曾担任过副手。他们得到请求，他们相信这个项目，他们想去。这就是今天的足球。”

“我的主席和路易斯·坎波斯无法做任何事情来留住这两名无法留在这个项目中的人。我们不是在爱心小熊的世界里。我是周二晚上通过电话从主席那里得知的。他把情况告诉了我。我没看到什么东西。我们正在为巴黎的比赛做正常的准备。他向我解释了，我明白了。我也会这么做的。如果员工想要转到另一个项目，就需要投入大量资金，如果你把10%的精力放在其他地方，你注定会失败。”

当然，加尔蒂埃并不希望坎波斯追随他的前教练组加盟热刺。

他表示：“路易斯(在里尔)对这个项目有200%的投资，我没有看到他有千分之一的愿望去其它地方。我们很亲近，而且在向前看。”