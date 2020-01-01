无动于衷 维埃拉：阿森纳的传闻没有困扰我

自从温格在2018年离开阿森纳后，这位枪手传奇已经多次与他的前东家联系在一起，但他对现在的工作很满意。

帕特里克·维埃拉坚持认为他从来没有机会到阿森纳替代乌奈·埃梅里的位置，因为他和尼斯是“百分之百”的相互信任。

自从2018年温格离开后，前阿森纳队长维埃拉就和枪手联系在一起，但是在埃梅里11月被解雇后，米克尔·阿尔特塔取而代之。

法国人说在这种情况下没有和阿森纳谈过，尽管尼斯教练坚持他会拒绝任何报价。

维埃拉对《每日邮报》说：“没有，但在我的脑海里没有这样的对话。我的重点在这里（尼斯）。这个项目适合我，也适合我想要达到的目标。”

“关于阿森纳的传闻并没有困扰我。我不知道未来会怎样，但这就是为什么我不想把我的大脑放在不存在的地方。”

“俱乐部知道我想留下来，我也知道他们希望我留下来，百分之百。”

然而，维埃拉说他在成为一名好教练之前讨论了从温格手中接过帅位的可能性。

他说：“这只是一次关于我的处境、我在哪里、下一步怎么走的谈话。这毫无结果。”

作为1998年法国队第一次赢得世界杯冠军的一员，维埃拉在他的祖国是一个英雄。

但他承认声誉是一把双刃剑，球迷们都希望他在教练席上立即获得成功。

“这是一个很大的压力和期望。”他补充说：“人们希望你表现出色，因为你是世界杯冠军。但作为世界杯冠军，你只有一到两周的教练宽限期。”

“我的遗产和球迷、球员、俱乐部周围的人的信心会随着我在球场上的表现而来——我希望人们谈论我作为一个教练，而不是一个球员。”

“作为球员，那就是我所做的，我所取得的。我真的很自豪，这是美妙的，但我把它放在一边。我把它当作一种与球员交谈或给他们建议的经验，但我希望人们把我看作一个教练。”