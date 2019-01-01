无力支撑 诺茨郡老板宣布出售球队

诺茨郡老板艾伦·哈迪表示他将出售俱乐部。

诺茨郡的老板艾伦·哈迪在社交媒体上晒出了自己的照片后，“非常不情愿”将俱乐部挂牌出售。

这位诺丁汉的商人在两年前买下了这家俱乐部，现在他们在英乙联赛中垫底。

哈迪在社交媒体上意外上传了一张不合适的照片后，不得不在本周末道歉。

“这显然是一个明显的错误，因为我的相机卷轴被包含在截图中。”

“我一注意到这个错误，就立即删除了这条推文，并为所造成的冒犯道歉。”

周日晚些时候，哈迪宣布他将把诺茨郡出售。

然而，他坚称，无论是他个人的过失还是诺茨郡在联赛中位置都不会对他的决定产生任何影响。

他在一份声明中说:“经过深思熟虑后，我觉得自己再也不能继续担任诺茨郡足球俱乐部的老板了。”

“我想从一开始就表明俱乐部目前的联赛位置不是我作出这个决定的原因，也不是因为这个周末媒体报道的任何事件。”

“草甸巷的每个人都坚定地致力于保持我们作为世界上最古老的足球联赛俱乐部的骄傲地位，在找到新的买家之前，我将继续支持这一目标。”

“事实是，我在过去两年里努力恢复诺茨郡的财富，这意味着我的其他业务不得不退居其次。他们现在需要我的全力关注。”

“我卖掉俱乐部的决定并不意味着我不会支持我们的主教练尼尔·阿德利，这个转会窗口他要加强我们的阵容。”

“我不会突然截断财源，也不会缺席比赛。我继续支持这个俱乐部。

“我们还有17场比赛要拼尽全力来保级。”

“展望未来，我很遗憾地说，现在是我把接力棒传给诺茨郡下一任所有者的时候了。”

“但是我想让球迷们放心，我将尽我最大的努力来确保这个巨大的荣誉被授予一个从俱乐部利益出发的人。”

“我已经和两家有兴趣的机构进行了会谈，如果有任何进展，我会及时通知球迷。”