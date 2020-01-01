无力挽留 为何瓜迪奥拉无法阻止萨内加盟拜仁

曼城边锋在拒绝了新合同后，即将以6000万欧元的价格加盟德国冠军。

虽然已经酝酿了一年多，但勒罗伊·萨内转会拜仁慕尼黑的计划终于敲定了。

曼城将从这位德国国脚那里获得4900万欧元的初始资金，还有可能再获得1100万欧元的附加资金。

对于一名球员来说，这是他与曼城合同的最后一年，特别是考虑到Covid-19疫情造成的市场不确定性。

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然而，对于一个在明年1月就满24岁的球员来说，这确实给他留下了一些没有回答的问题，而且看起来他的最佳时期还在后面。

人们不禁想知道，如果两家俱乐部在去年夏天达成协议，曼城将会得到多少钱，而就在转会窗口关闭前几天，萨内在社区盾的比赛中膝盖韧带受伤。

但更大的不确定因素是他在阿提哈德球场能取得怎样的成绩。

瓜迪奥拉希望萨内留下，并一度相信这位边锋即将续约。

然而，当拜仁公开表示他们的兴趣时，从当时的主教练尼科·科瓦奇到德国主帅勒夫，每个人都公开谈论转会的好处，这名前锋回心转意了。

“当我们出价的时候，是因为我们想要他；他有一种很难找到的特殊品质。”瓜迪奥拉在英超联赛停赛后说：“我们在他受伤前和手术后都尝试过，但他拒绝了。”

“他有其他的愿望，我理解，但我们希望球员能够承诺并实现我们的目标。我非常爱他，他令人难以置信，我并不反对他——他只是想再来一次冒险。”

萨内是曼城成功的一个重要部分。他在沙尔克的早期表现出了巨大的潜力，但当曼城在2016年8月买下他时，一笔价值3700万英镑的交易仍然是一场相当大的赌博。

不过，结果对双方都很好。

萨内的速度和突破能力帮助曼城获得了两次英超冠军，两次联赛杯和一次足总杯冠军，而他自己的比赛在瓜迪奥拉的指导下进步很大，被评为2018年年度最佳年轻球员。

在上赛季对阵利物浦的比赛中，他以出色的表现攻入制胜一球，并在冠军争夺战中发挥了至关重要的作用，在欧冠16强对沙尔克的比赛中，他以一个令人惊叹的任意球展现了他的实力。

然而，瓜迪奥拉相信这位边锋有能力做得更好。

“勒罗伊在简单的事情上犯错误——大错误。他还有很多地方需要改进。”瓜迪奥拉在萨内在2018年足总杯4-1战胜伯恩利的比赛中进球后说：“他是一个特殊的天才，我们需要他的进球，但是他防守的方式（很重要）。””

一直有一些关于萨内的工作效率的担忧，这让他在曼城的首发中徘徊。

此外，在2018赛季结束时，他也意外地被排除在了德国队参加2018年俄罗斯世界杯的大名单之外。

在一个夏天的休假之后，萨内回到曼城参加美国的季前巡回赛时并没有给人留下深刻的印象，直到9月中旬他才首发出场，而他的许多队友在参加完世界杯后都直接回到了赛场。

随着欧洲杯推迟12个月，卡塔尔世界杯即将到来，这对萨内和他的国家队前景来说都是至关重要的时刻。

加盟拜仁后，他将有机会在这支统治着德国联赛、赢得了最近8次冠军的球队中大放异彩，而且拜仁现在再次成为了欧冠的热门。

当然，与格纳布里搭档对俱乐部和国家队都有潜在的吸引力。

去年夏天，当他在膝盖受伤后的找到拜仁和德国医生穆勒·沃尔法特，而不是瓜迪奥拉信任的外科医生拉蒙·库加特时，他的意图似乎很明确。

最终，这是一个对各方都有利的交易。

拜仁有了他们认为可以成为球星的球员，萨内得到了他想要的——包括可观的工资增长——而曼城很高兴他们有足够的资金来寻找任何可能的替代者。