无力回天 英格兰老牌球队伯里被逐出职业联赛

成立于1885年的英甲球队是自1992年以来第一家被开除资格的俱乐部。

英格兰足球联赛（EFL）证实，在一项收购交易失败后，伯里俱乐部被逐出足球联赛。

周二早些时候，C&N体育风险退出了收购资金紧张的英甲球队的交易，导致下午5点的最后期限在没有新东家的情况下结束。

由于现任老板史蒂夫·戴尔无法找到买家，EFL宣布，“EFL董事会一致决定，非常遗憾地撤销伯里的会员资格。”

伯里俱乐部将在连续134年成为联赛会员后离开EFL。

“今天无疑是英格兰联赛近代史上最黑暗的日子之一，”EFL执行主席黛比·杰文斯在一份声明中说：“EFL已经下定决心、不知疲倦地努力避免出现这种结果，这种情况是带着沉重的心情强加给我们的。没有人想留在这个位置上，但在多次错过最后期限之后，联赛五场比赛被暂停，除了没有收到我们要求的有关财政承诺的证据，以及可能无法实现的收购之外；EFL高层被迫做出最困难的决定。”

自从上赛季从英乙联赛中升级以来，伯里的所有比赛都被推迟了，球员和工作人员的工资都被推迟支付。

随着伯里的被驱逐，英甲剩下的赛季将继续有23支球队参赛，并将有3支而不是4支球队降级，以确保在2020-21赛季联赛中有正常的24支球队参赛。

与此同时，另一支英甲球队博尔顿流浪者也将经历与伯里同样的命运，如果他们不能在未来14天内解决财务危机的话。

“尽管一再保证，我们还是非常失望，我们仍然不能就出售博尔顿达成一个成功的解决方案，因此我们已经决定在接到转让通知后解除暂停，”杰文斯说：“我再次敦促各方敲定拟议中的收购。这一行动的现实是，现在有14天的时间来确保俱乐部的长远未来，我真诚地希望，我们能够找到一种方式，在这些充满挑战的环境中，为所有与俱乐部有联系的人谋福利。”