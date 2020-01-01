无人问津 贝尔经纪人：从来没有收到过热刺报价

乔纳森·巴尼特表示，在上一个转会窗口中，威尔士人返回北伦敦的计划是不可能的，而且可能永远不会发生。

据加雷斯·贝尔的经纪人乔纳森·巴尼特说，贝尔一月份回到热刺是不可能的，威尔士人也不太可能回到北伦敦。

一段时间以来，人们一直在讨论这位30岁球员的去向。每一次转会窗口的开启都带来了新一轮的猜测，这表明贝尔应该设法摆脱西班牙人对他的批评，回到英国。

巴尼特一直坚称他的客户不想在英超再待一段时间。他还指出，一份延续到2022年的合同将在马德里兑现，任何关于租借或者被齐达内忽视的传言都是不靠谱的。

其他球队

这一立场现在已经被重申，当被问及在最后期限之前是否收到过任何热刺的报价时，巴尼特告诉talkSPORT：“没有。（丹尼尔·列维）可能去过（马德里），我不能说他是否去过。”

“加雷斯在那里很开心。让我们现实一点：对大多数俱乐部来说，在财政上，他都不在他们的联盟之内。”

“说‘放弃那笔钱，到别的地方去踢’固然不错，但这并不全是为了钱。这是关于他的生活方式和他在马德里长大的孩子们。”

一旦贝尔的合同到期，托特纳姆热刺的大门可能会被打开，他可能会以自由球员的身份寻求新的挑战。然而，巴尼特声称可能会探索其他选择。

当被进一步追问贝尔是否能在2022年回到熟悉的环境时，经纪人补充道：“我不这么认为，不。”

“他的处境非常幸运。当他的合同到期时，希望他能和我以及他的家人坐下来，决定他想做什么。”