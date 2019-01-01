无人问津 贝尔将随皇马参加季前赛

皇马把贝尔挂牌出售没有得到其他球队的积极回应，而贝尔本人则很乐意留下。

随着加雷斯·贝尔准备在白衣军团开始季前赛，皇家马德里今夏放弃贝尔的希望越来越渺茫。

皇家马德里已经在目前的转会窗口里有了5笔新签约，他们知道，在门迪加盟之后，清洗行动就必须认真开始。

由于一线队中有37名球员，俱乐部必须在7月8日开始的季前赛开始前进行一次大规模的清洗。其中近三分之一的球员将会被皇马卖掉。

皇马的一些球员已经开始收拾行李了。马尔科·略伦特加盟了马德里竞技，而马特奥·科瓦契奇将永久转会切尔西。

但贝尔一直没有离开的迹象，如果他留下，他将在2019- 2020赛季成为昂贵的边缘人。

贝尔的情况对皇家马德里至关重要。主教练齐达内对派上这名威尔士国脚没有任何兴趣，事实上他在上赛季末的时候并没有表现出任何不安。

尽管如此，贝尔还是会和球队的其他球员一起登上飞往蒙特利尔的飞机，够力足球可以证实，这个夏天俱乐部最大的一笔交易已经完全搁置。

对于他来说，这名球员同样明确表示他想留在伯纳乌，忽视了齐达内给他的暗示，以及几名新球员的到来将他赶出了锋线。

这名前南安普敦和托特纳姆热刺边锋只会考虑转会，以确保在2022年6月合同到期之前，他在西班牙首都享受同样优厚的薪资待遇。

没有迹象表明局势会很快得到解决。目前没有任何会议计划讨论他的出售，没有公开的报价，其他球队对贝尔的兴趣非常小。

除非有一个快速的突破，否则齐达内和贝尔将在下周，也就是巡回赛开始之前，进行面对面的会谈，这将避免他们在前往加拿大和美国的长途飞机之旅中出现一些相当尴尬的冷场。