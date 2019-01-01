无人问津 莱昂纳多：没有关于内马尔的具体报价

这位巴西巨星一直与回归巴塞罗那联系在一起，但是这位体育总监坚持表示没有球队为他提供任何报价。

俱乐部的体育总监莱昂纳多表示，巴黎圣日耳曼还没有收到关于内马尔的“具体报价”。

这名巴西前锋在赛季末希望离开法甲冠军，他的前东家巴塞罗那是最有可能的目的地。

他在休赛期的早些时候引起了争议，因为他没有在7月8日和其他队员一起训练。

尽管俱乐部坚持认为他会因为未经允许而缺席而受到处罚，但他的父亲坚持说他已经得到巴黎圣日耳曼的批准，可以留在巴西与他的慈善基金会一起工作到7月15日。

到目前为止，内马尔还没有在巴黎圣日耳曼的季前赛中出场，并且在周六1-1战平纽伦堡的比赛中再次缺席。

莱昂纳多此前曾表示，这名27岁的球员可以以合适的价格离开，但他在德国赛后对记者表示，目前还没有任何报价。

据《巴黎人报》报道，他说:“说实话，我们和上次谈话没什么不同。什么都没有。它没有推动。内马尔没有具体的报价，他和我们在一起。他是巴黎圣日耳曼队的球员。我重申，没有具体的报价。这种情况已经持续了10天。”

据报道，巴黎圣日耳曼希望收回他们在这名球员身上2.22亿欧元的投资，并拒绝了巴萨提出的4000万欧元加上菲利佩·库蒂尼奥和奥斯曼·登贝莱的报价。

图赫尔拒绝透露内马尔的未来，他坚持认为内马尔仍然是法国俱乐部的一员。

“内马尔和我之间的情况很清楚;现在是他和俱乐部之间的事情。”巴黎圣日耳曼主帅说：“他是更衣室的一员，明天将和我们一起训练。”

莱昂纳多今年再次回到巴黎圣日耳曼担任体育总监，他对其他转会目标避而不谈。

他说，正在讨论的从埃弗顿签下盖耶的可能性“只是一种可能性”，但承认他的俱乐部正在寻找一名新的中场核心，同时表示目前的阵容非常强大。

“球队已经很有竞争力了，有很多年轻球员，经验丰富的球员。我们的目标是一名中卫和一名防守型中场。中后卫已经来了迪亚洛，现在我们正在寻找中场。”