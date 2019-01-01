无人问津 枪手蓝军退回欧联决赛门票

阿森纳在周三与切尔西在巴库的比赛前，已经归还了6000张欧联杯决赛门票中的2300张。

欧足联因在阿塞拜疆举行决赛而受到批评，因为球迷们很难到达赛场。

由于没有直飞巴库的航班，愿意踏上这趟艰苦旅程的支持者们将在几天内面临2500英里的艰苦跋涉。

乘坐公共交通工具到体育场大约需要四天的时间，这意味着他们将只有为数不多的英国球迷能在巴库奥林匹克体育场观看比赛。巴库奥林匹克体育场可容纳68700名观众。

天空体育报道阿森纳已经退还了2300张球票，而切尔西据信将退还4000张。

据报道，阿森纳也将被欧足联禁止在欧联杯决赛中向亨利克·姆希塔良致敬。

由于安全问题，亚美尼亚中场将不会前往巴库参加周三的决赛。这名30岁的球员决定留在家里，因为他担心亚美尼亚和东道国阿塞拜疆之间的紧张局势会使他成为袭击目标。

据信，阿森纳曾谈到如何表达他们对姆希塔良的支持。他们曾讨论将在热身时身穿姆希塔良的球衣。

《每日邮报》报道称，欧足联严格的规定禁止此类行为。球员为比赛准备的球衣，以及任何可能在赛后领奖时穿的T恤，都必须得到欧足联的批准。

同样可以理解的是阿森纳对于在巴库发表任何关于姆希塔良的声明都很谨慎，因为他们不想招致敌意。