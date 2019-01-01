无人帮衬 法布雷加斯：厄齐尔无法成为枪手领袖

这位前枪手中场球员认为，一个赢得世界杯的中场球员需要被更多的高质量球员和更大的个性球员所包围，这样才能茁壮成长。

前阿森纳球星塞斯克·法布雷加斯说，梅苏特·厄齐尔“没有成为领袖的潜质”。他认为现在的枪手需要像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的球员来帮助球队取得成功。

这位德国中场球员曾经为也在俱乐部里和一些杰出队友共事过。

他和罗纳尔多以及其他一些世界级的天才和明星球员一起为皇家马德里增光添彩。

转会到英格兰本来是为了让他成为枪手的护身符，但是这位世界杯冠军一直显得很挣扎。

在周三的欧联杯决赛中，他和他周围的球员的无能表现令人难以容忍，再次凸显出他无法指挥比赛进程的欠缺。

在欧洲赛场上，阿森纳1-4负于本土对手切尔西，法布雷加斯也对厄齐尔在比赛中的表现提出了质疑。

这位前枪手中场球员告诉英国电信体育:“我认为有时候你状态很好，有时候则不然。”

“当他在皇家马德里的时候，他身边都是顶级球员，而C罗又是体育史上最优秀的球员之一。

“我不是说厄齐尔有问题，他在皇马也展示出了顶尖足球的能力，但是一旦你去了不是那么顶尖的球队，因为我们都同意皇马、巴萨和拜仁慕尼黑是欧洲前三名的球队，那么此时，你就必须展示出更多的一些天赋能力，因为在你的身边，你不具有和之前实力相当的队友。”

“俱乐部买下你是为了让你成为俱乐部的实际领导者。”

“我认为梅苏特身上没有这种气质。我没有每天都和他一起训练，但是我不认为他有当领导的潜质。”

厄齐尔刚刚在阿森纳完成了他的第6个赛季。

他出场230多次，攻入43球，助攻数据方面令人印象深刻。

然而，在他效力北伦敦球队这段时间里，人们一直在质疑他的贡献。

表现欠缺稳定性一直困扰着他，有人认为他可能会在今年转会到其他球队。

这位30岁的球员在2018年刚刚和俱乐部完成了高薪合同的续约，并表示希望继续留在酋长球场。但是预计埃梅里会在今年夏天的转会窗口期间试图做些必要的调整，因为这已是球队连续第三个赛季无法参与冠军联赛了。