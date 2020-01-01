无人可比 因西涅：马拉多纳是那不勒斯人的神

这位意大利前锋不愿比较和对比这两个阿根廷传奇。

在那不勒斯与巴塞罗那的比赛之前，洛伦佐·因西涅无意将莱昂内尔·梅西与迭戈·马拉多纳相提并论，称后者是“那不勒斯人的神”。

周二，梅西和巴塞罗那将前往圣保罗球场进行欧冠16强第一回合的比赛，那也是马拉多纳上世纪八九十年代效力的地方。

和马拉多纳一样，梅西被认为是历史上最优秀的球员之一，很多人都认为他是足球史上最优秀的球员。

其他球队

然而，因西涅不愿意比较这两位阿根廷球员，那不勒斯前锋说他欣赏这两位南美球星。

“我接受过采访，我说梅西是世界上最好的球员。”他在巴塞罗那对阵那不勒斯的新闻发布会上说。

“然而，我不想把他和马拉多纳相比，他是我们的一切。我不想拿他作比较。马拉多纳对那不勒斯人来说是神，我们尊重梅西，他是现在最好的。”

尽管有一些场外的问题，巴萨仍然是西甲的领头羊，并且是欧冠的热门球队。

但是因西涅说那不勒斯只需要把注意力集中在他们的首回合比赛上，意大利人希望能够击败对手。

“我不知道巴塞罗那有什么问题。我和其他人一样读到一些东西。”他说：“我认为梅西在对阵埃瓦尔的比赛中攻入四球之后……他们没有任何问题。”

“我们不必去想他们。我们必须为自己着想。他们必须从头到尾打出一场出色的比赛。就是这样。”