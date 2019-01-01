旋风一般 芒特回忆起切尔西英格兰处子秀：我不紧张

这位20岁的球员在不到一个月前刚刚在英超联赛中完成处子秀，但现在他很高兴能够自称是三狮军团的国脚了。

梅森·芒特说，他只是把周六英格兰对阵保加利亚的处子秀看作是一场足球比赛，但他承认，本赛季的头几周的感觉有点像旋风。

芒特在2020年欧洲杯预选赛上的67分钟替补亨德森出场，帮助三狮军团4-0大胜对手。而就在不到一个月前，他刚刚为切尔西上演了处子秀。

由于在兰帕德的手上表现出色，这位20岁的球员为自己的第一次代表国家队出场感到兴奋，但他表示，紧张从来都不是其中的一个感受。

“我真的不太紧张，”他告诉切尔西官网说。“这只是一场足球比赛，这是我一生都在做的事情。”

“当你上场时，你只想拿到球，争取很快滴拿到球，把对手挡在外面，然后试着去影响比赛。”

“为你的国家队首次亮相是一种难以置信的感觉。这是你小时候的梦想。”

“我认为能做这件事的人的比例很低，但我已经努力踢球了很长时间，显然这对我和我的家人来说是一个自豪的时刻。”

“过去几个月真是太疯狂了。这是我在切尔西的处子秀，然后被征召进入英格兰国家队，今天是我在国家队的处子秀。一切都好像模模糊糊的。”

英格兰主帅索斯盖特在终场哨声吹响后向芒特表示了问候，并很高兴地祝贺了他——他在国家队的表现令人放心。

索斯盖特希望保持球队的活力，像赖斯和桑乔这样的球员也会在对保加利亚的比赛中出场，像鲁本·洛夫托斯-齐克、菲尔·福登和卡勒姆·哈德森-奥多伊这样的球员很有可能在未来加入球队。

梅森在谈到主教练索斯盖特时说：“他只是祝贺我完成了国家队首秀，而且说我做得很好。”

“比赛结束后，更衣室里所有的球员都过来对我说，干得好。我们是一个年轻的团队，但是我们有动力去赢得比赛，去学习。”

周二晚上，英格兰将在圣玛丽体育场主场迎战科索沃继续他们完美的欧洲预选赛开局。