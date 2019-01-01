旋转跳跃我闭着眼 C罗解释标志性庆祝起源

这位葡萄牙前锋在接受DAZN的独家采访时解释说，他的庆祝姿势的起源可以追溯到几年前。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在接受DAZN的独家采访时解释了他著名的“siiiiii”庆祝活动的起源。

这位尤文图斯球星的庆祝动作十分著名，他在庆祝中做了一个空中旋转，然后大喊“si!”——在西班牙语里是“Yes！”——最后着陆。

球迷们已经习惯了定期观看这个著名的庆祝动作，因为这位34岁的球员仍然经常进球。

周三，C·罗纳尔多在对阵桑普多利亚的比赛中头球攻门，取得了本赛季的10个意甲进球。

这位葡萄牙球星在接受DAZN的采访时表示，他的标志性庆祝活动是在皇家马德里的季前赛期间开始的。

“我在皇马的时候就开始这么说了。”C·罗纳尔多在采访中说（完整的采访将在12月26日发布）：“当我们都赢了的时候，他们说‘siiii！’我开始说，我不知道为什么。这对我来说很自然。”

“我记得在洛杉矶的季前赛。我们对阵切尔西，我进了一个球，我就这么做了（模仿庆祝）。人们问我：‘你为什么要这么做？’我不知道。我就这么做了，我转过身去，但是很自然，因为我总是说最好的事情是自然发生的。”

在赢得2014年金球奖后，C·罗纳尔多在舞台上发出了庆祝的声音，这让一些人感到困惑。

国际足联的翻译被吓了一跳，一些与会者，比如当时的皇马主教练卡洛·安切洛蒂，都在现场笑了。

“尖叫？球员们都知道，每当我进球或者我们赢球时，我都会大喊大叫。这是我们的呐喊，来自皇家马德里。”