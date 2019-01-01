新老交接 施瓦泽：澳大利亚需要更多阿尔扎尼

这名天才正在从伤病中恢复，他的同胞很高兴看到他能帮助球队。

澳大利亚传奇门将马克·施瓦泽认为，随着新一代足球运动员的成长，澳大利亚将很快依赖丹尼尔·阿尔扎尼的速度和技巧。

袋鼠军团在2018年世界杯资格赛上举步维艰，最终勉强入围。在俄罗斯，他们试图寻找新的人才来取代即将告别的传奇人物，但却未能小组出线。

蒂姆·卡希尔在世界杯结束后退役，标志着一个时代的终结。施瓦泽是澳大利亚足球黄金一代中的重要一员，并创造了109次出场的纪录。

这位前切尔西门将希望阿尔扎尼能够从前十字韧带的伤势中完全康复，并展示为什么曼城在世界杯后签下了他，然后把他租借给了凯尔特人。

“丹尼尔·阿尔扎尼是那些令人难以置信的令人兴奋的球员之一，尤其是在2018年世界杯之前。”施瓦泽告诉够力足球：“他在A联赛中有一个非凡的突破赛季。他没有打足够的90分钟比赛，这是他需要加强的。我不确定转会凯尔特人对他是不是最好的。但它对踢比赛和继续发展有意义。”

“他的受伤是在最糟糕的时候发生的，因为他刚刚来到这里，并且获得了第一次首发机会。这不仅对他在凯尔特人的职业生涯是不幸的，对澳大利亚也是不幸的。我只希望他能回到受伤前的水平。他是来自一个澳大利亚的超级新星。这就是曼城签下他的原因。我在曼城的墨尔本姐妹俱乐部就知道了他。他是个天才。他很难捉摸。我们很久没有这样的球员了。”

“他对球毫不畏惧。他已准备好与其他球员较量。他毫不费力地就能放下肩膀并突然加速。他的重心很低，所以他能敏捷迅速。我希望他的受伤不会影响到他的比赛。”

然而，澳大利亚需要的不仅仅是阿尔扎尼，施瓦泽担心澳大利亚在顶级联赛中缺乏人才。

“首先，在国际足球中，你不断地发展。”他说：“我们的大部分球员都在这里（A联赛）效力很长时间才离开，这种改变总是很难的。在很短的一段时间内有这么多球员退役。这是巨大的调整。”

“我们在培养球员方面有些停滞不前。我的意思是，我们没有很多球员在欧洲踢最高水平的比赛。我们只有几个精选出来的。在过去，我们有10到12个球员效力于欧洲最好的联赛。我们不再像过去那样有充裕的选择了。所以这是一项艰巨的工作，需要大量的指导和准备工作来培养我们的球员。我们需要把他们变成更好的球员。”