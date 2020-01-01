施瓦泽：凯帕进步不如人意 新门将或会取代他

这位前蓝军门将相信西班牙国门已经很难适应英超联赛，他可能会很难恢复过来。

马克·施瓦泽认为，凯帕很可能会失去切尔西的一号门将位置，因为他在英超联赛中没能提升自己。

这位西班牙门将在2018年以高价从毕尔巴鄂竞技加盟后，上赛季在斯坦福桥再次陷入困境。

在休赛季期间，蓝军已经着手签下雷恩门将爱德华·门迪，够力足球能够证实这一笔交易即将达成。

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由于前切尔西、富勒姆和莱斯特城门将施瓦泽相信门迪很有可能会进入首发位置，他的到来将给凯帕带来更大的压力。

“很明显凯帕有很多问题，我认为他上赛季的扑救率是英超中最差的。”施瓦泽告诉够力足球：“他在那里显然过得不开心。我认为这并不是完全由他自己做的——在防守方面，切尔西并没有达到他们的最佳状态。”

“我认为他加盟切尔西的这一步是巨大的跨越，加上他们为他支付了世界纪录的转会费，这真的很艰难。我只是觉得他没有像他们希望的那样进步，所以他们认为他们需要另一个门将来真正地推动他。”

“如果他们把门迪引进来，没等多久就把他推上了首发，我会很惊讶的。这可能会（对凯帕）造成非常大的伤害，他可能会觉得自己几乎没有机会保留这份工作。”

对于蓝军可能签下门迪，施瓦泽补充道：“很明显，如果转会发生，切赫对他来俱乐部有很大的发言权，你必须相信他的判断。”

如果弗兰克·兰帕德最终敲定了这名塞内加尔门将的交易，他将成为俱乐部这个夏天的第七名重要新球员。

尽管施瓦泽接受了斯坦福桥不断上升的期望，但他认为球队后卫仍然短缺，无法长期争夺联赛前两名的位置。

“你花的钱越多，你引进的球员的水平就越高，你的期望值就越高，不是吗？”施瓦泽说：“对于切尔西，我认为他们肯定会花一些钱。他们有一年的转会禁令，所以他们能够建立一些储蓄。”

“在防守方面，他们还需要一些球员，才能完全对抗利物浦和曼城。”