施奈德林：好奇当初能否在曼联继续待下去

这位法国中场猜测如果他选择留在红魔，他的职业生涯可能会有所不同。

摩根·施奈德林认为他离开曼联去埃弗顿可能有些草率，因为他在老特拉福德还有很多事情要做。

这位法国国脚在曼联待了18个月，2017年1月以2000万英镑的首期转会费去到古迪逊公园。

2016-17赛季前半段，施奈德林的上场时间被限制在14分钟。然而，施奈德林好奇他是否能够在曼联坚持下去，重新赢得自己在球队的位置，而不是在加入埃弗顿。

他告诉BBC广播5台：“我想做更多，我有能力做更多。也许在我三个月没球踢的时候，太快就跳船了。我看到其他球员在曼联有一个出色的职业生涯，他们都有一段时间没有比赛。”

施奈德林一直难以在埃弗顿找回他的最佳状态，在2018年2月对阵水晶宫的比赛中，他甚至被自己的球迷喝倒彩，尽管本赛季他已经在埃弗顿的9场英超联赛中首发了6场。

这名29岁的球员认为，由于他的踢法，他仍然很容易成为批评的对象。

他补充道：“如果你在中场，你0-1落后，你的球队追着球跑了一分钟，而我尝试了一个长传，但没有成功，人们可能会鼓掌，因为这是一个进攻的动作，但我的队友可能还得再等两分钟才能把球抢回来。如果我们以1-0领先，而我的一个短传让球队有了喘息之机，人们会认为这很聪明。有人说我只会传简单球，但我不觉得。看看巴塞罗那的布斯克茨。我不拿自己和他作比较，但是他传的球我传不了吗？因为他们赢了比赛，每个人都说他是足球界最聪明的中场球员。足球就是印象流。你可以玩同样的比赛，但分析结果会根据你的输赢而有所不同。”