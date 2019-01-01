方案可行 曼联尤文讨论卢卡库迪巴拉交换

红魔已经开始讨论签下这名前锋的可能性，因为斑马军团希望将卢卡库带到都灵。

曼联已经就保罗·迪巴拉的转会展开了讨论，同时也有传闻称可能与尤文图斯交换罗梅鲁·卢卡库。

斑马军团加入了签下这名比利时前锋的竞争，此前曼联和国际米兰的初步谈判未能达成一份互利的协议。

但是曼联现在已经开始就从尤文购买迪巴拉的事宜进行谈判，其中可能包括卢卡库转会到毛里齐奥·萨里的球队。

到目前为止，曼联已经从上赛季常规赛的4-3-3阵型转变为4-2-3-1阵型，并把高压的比赛作为他们比赛的特点。

随着新阵型的出现，增加一名迪巴拉这样的球员可以让他们的进攻重新焕发活力。这位阿根廷国脚在加盟老妇人队后很快就成为了老妇人队的一颗新星，在他加盟尤文图斯的前三个赛季里，他共打入68粒进球。

然而，自从去年夏天尤文图斯从皇家马德里签下克里斯蒂亚诺·罗纳尔多后，他发现比赛时间变得更加难以获得，因此他变得渴望寻找新的挑战。

在经历了一段时间的市场低迷之后，迪巴拉来到老特拉福德的可能性肯定会提振曼联球迷。

这位24次代表阿根廷国家队出场的球员在他职业生涯的最近7年里一直在意大利度过，他最初是在2012年从他的青年俱乐部Instituto转会到巴勒莫的。