新面孔老问题 切尔西距离争冠行列还有很远

防守问题继续困扰着蓝军，而他们花费巨资集结的攻击手在赛季的前几周还没有完全到位。

本赛季对切尔西来说本该是一个与众不同的赛季。

上赛季在兰帕德的带领下经历了不稳定但鼓舞人心的首个赛季，本赛季蓝军应该从前四一跃成为冠军争夺者。

随着阿布在夏天花费超过2亿英镑来支持兰帕德，许多人认为切尔西在缩小与榜首的差距上已经走了很长的路。

其他球队

然而，在周日0-2输给利物浦的比赛中，兰帕德仍然需要在球场两端做大量的工作，以确保他的球队能够同时挑战红军和曼城。

在后防上个赛季也有类似的问题。在2019-20赛季，蓝军的防守时常是一团糟，而新到的蒂亚戈·席尔瓦和本·奇尔维尔还没有进入首发，兰帕德无法做出必要的调整。

克里斯滕森在对阵利物浦的上半场补时阶段的红牌就清楚地说明了这一点。丹麦国脚被亨德森的一个长传和萨迪奥·马内的一个从外到内的跑动打穿了，他作为最后一名防守球员把塞内加尔国脚摔倒在地。

然而，更紧迫的问题仍然在后防线后面，凯帕·阿里萨巴拉加又犯了一个令人震惊的错误，给马内送上了下午的第二个进球，这让这位世界上最昂贵的门将在西伦敦的职业生涯岌岌可危。

凯帕应该会在本周看到爱德华·门迪的到来，球队已经和雷恩达成了2200万英镑的协议，他作为第一门将的日子已经屈指可数了。

当蓝军等待他们的新防守球员和门将建立自己的地位时，这些问题不太可能消失。然而，许多人希望的是，俱乐部新的强力进攻能够在赛季的前几周承担起重任。

因此，兰帕德的球队在首场主场比赛中的表现无法达到球迷的期望。

德国双人组蒂莫·维尔纳和凯·哈弗茨——今年夏天以1.175亿英镑的总价签约——两人都是前锋线三人组的一员，但他们很少有机会在比赛中有所作为，因为兰帕德的球队已经疲于奔命。

恩戈洛·坎特、若日尼奥和马特奥·科瓦契奇组成了中场，尽管他们很努力，但是在进攻三区缺乏创造力。与此同时，梅森·芒特被部署在锋线的右侧，用以压制对位的罗伯逊。

上半场结束时，切尔西的11名球员的平均位置都在自己的本场。相比之下，利物浦只有中后卫和守门员在前45分钟的平均位置上没有越过中线。

在克里斯滕森的红牌之前，这样的安排确实让利物浦很沮丧，但切尔西难道不应该展现出更多的冒险精神，尤其是在赛季的前几周？

“我们知道去年有时候我们丢了太多的球。”兰帕德说，他在赛后试图维护自己的战术：“现在对我们来说最重要的事情就是没有时间在训练场上训练。”

“我们正在努力恢复状态，我们的比赛越来越多、越来越快，当然我和每个人都需要有耐心。我知道我们会变得越来越好，我们可以在训练场上建立更多的关系。”

值得赞扬的是，当维尔纳有机会在利物浦的后防线上跑动时，他看起来确实很危险，只是临时中后卫法比尼奥的一些有力的拦截阻止了他对阿利松的考验。

这已经是这位前莱比锡前锋连续两场为球队赢得了一个点球，但是若日尼奥却罚丢了。

另一方面，哈弗茨又一次在比赛中难以发挥自己的作用。

在周一对阵布莱顿的比赛中，这位21岁的球员在右路表现不佳，之后他被转移到了伪九号位置，在效力勒沃库森的最后几周，他在这个位置的进球很多。

这名年轻球员显然还需要时间来适应英超联赛的节奏，在克里斯滕森被罚下后，他在中场休息时被牺牲换下了，这一点也不奇怪。

兰帕德对切尔西未来的设想是一个流动的进攻阵容，像哈弗茨、维尔纳和芒特这样的球员互换位置使他们很难被追踪；普利西奇和齐耶赫将从伤病中恢复，哈德森-奥多伊也可以上场。

这是一个蓝军想要努力实现的愿景，主席布鲁斯·巴克在赛季的揭幕战前发表了他的看法。

他在赛刊中写道：“我们和其他球队都有责任弥补与他们(利物浦)之间的差距，我们觉得我们的主教练是对的，为了争夺奖项，我们正在接近拥有正确的阵容。”

在主场输给卫冕冠军并不可耻，但是切尔西希望在花费了一个夏天的巨大开支后能在上个赛季的基础上取得进步。

很多人认为在他们的多笔高价签约之后，蓝军应该向英超冠军发起挑战，但是在俱乐部里的言论却更加谨慎。

尽管如此，兰帕德自己也承认他们必须比上赛季做得更好。早期迹象表明，他们还有很长一段路要走。