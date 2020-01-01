新阿诺德 利物浦是如何挖掘出内科·威廉姆斯的？

这个赛季，这位18岁的球员有了一个快速的提升，他一开始是一名边锋，但现在他很享受作为一名疯狂边后卫的生活。

特伦特·亚历山大-阿诺德并不是唯一一位在利物浦成名的本土年轻后卫。

一年前，只有红军U18球员才知道内科·威廉姆斯这个名字。然而，12个月过去了，这位来自北威尔士雷克瑟姆的全能少年，在尤尔根·克洛普的欧冠冠军队伍中掀起了属于自己的波澜。五次出场，三次助攻，一切都说明这位威尔士小将的前途无量。

未来之星？他可能是。

其他球队

“老实说，一切都发生得太快了，”威廉姆斯在接受 够力足球 采访时谈到了自己的进步。“我从争夺U18的首发位置到赢得青年足总杯，再到几个月后的一线队处子秀，这是一个很大的飞跃！”

威廉姆斯的崛起甚至让利物浦内部和球迷都感到惊讶，他们当然知道威尔士人很有天赋，但是即使是克洛普也对这个18岁的年轻人的适应能力感到惊讶。

“他的表现很明显地证明了，我们又有了一位可用的新后卫。”红军主帅上个月告诉记者。“这对我们的未来大有帮助。”

和阿诺德一样，威廉姆斯在右后卫位置上也是一位新人。在他刚刚来到利物浦的时候，还是一位前锋，那时候他才6岁，为当地的塞芬联踢球。

9岁时，他有机会加盟父亲所支持的曼联，但他最终选择留在默西塞德郡，加入了利物浦的青训梯队。科克比青训学院的教练们注意到了他的家人所做出的巨大牺牲，他们每周会进行四次95英里的往返，以确保他们的儿子能参加所有的训练课程。

作为一名天赋异禀、身体条件出众的球员，威廉姆斯拥有良好的体力和耐力，当他在利物浦的各个年龄段晋级时，他都一直被当做右边锋使用。

这一情况直到威廉姆森升入U16青年队时才有转变，在一支拥有进攻中场王牌柯蒂斯·琼斯的球队里，他才开始被当做右后卫使用。正在管理U18的教练巴里·莱塔斯认为，年轻的威廉姆斯将从目前的比赛中受益，他相信球员的坚韧和进攻本能会让这位小将在更深层次的位置发挥得更好。

“我一定是踢了一场精彩的比赛，因为我被留了下来。”威廉姆斯笑着表示。“但现在边后卫的踢法和几年前不一样了。可能进攻比防守更重要，所以说实话，我喜欢这样，这就像我以前打边锋时一样。”

威廉姆斯在边后卫位置上表现出色，先是在刘易斯手下，然后是尼尔·克里奇利，最后是红军传奇人物杰拉德。

“史蒂夫对我来说很重要，”威廉姆斯表示。“当他执教的时候，我在季前赛中受伤了。我的背部有两处小小的骨折，所以我基本上有6个月的时间没有出场比赛。”

“我回归参加的第一场比赛，我的第一个90分钟，是在安菲尔德，青年杯对阵阿森纳。那是我第一次在安菲尔德踢球。那天晚上他对我很有信心，后来他对我说我踢得很出色，是我们最好的球员。”

“当你听到这样的话，你会觉得自己有10英尺高。”

考虑到威廉姆斯在安菲尔德的第一次高级别比赛也是在10月份，对阵阿森纳的卡拉宝杯的比赛中，这种对称是很巧合的。

那天晚上真是疯狂，双方先是打成了5-5的平局，接着是点球大战，利物浦凭借琼斯的制胜一球赢得了比赛。威廉姆斯在防守方面受到了以灵活见长的枪手球员的考验，不过他还是顽强地完成了自己的任务，在防守的同时还助攻奥里吉在伤停补时阶段打入了扳平比分的一球。

“这就是内科。”前教练克里奇利表示，他现在是英甲球队布莱克浦的主帅。“他的表现非常稳定，他不会受到比赛中发生事情的太多影响，不管是好是坏。他的注意力很集中。”

“尽管他总是在远离球场的地方隐藏自己，在那里他会很安静，很矜持，但他在球场上拥有很强的自信。他相信自己足够好，这可以从他踢球的方式上看出来。”

克里奇利表示，去年春天他曾回到梅尔伍德观看过训练，他看到了威廉姆斯的巨大转变。“他回来后变得更加自信和自在了，那种环境肯定有助于他的能力得到展现，你可以从他的表现中看出，他在很多方面都有所投入。”

威廉姆斯自己还记得亚当·拉拉纳的影响，他很快成为威廉姆斯的知己和榜样。

“他是那个站在我身边的人，总是会尝试帮助我，问我问题，听我说话。”

“他是这样一种人，如果你把球传丢了，他会扑向你并警告你。但如果你做了好事，他会第一个对你说干得好。梅尔伍德有这样的球员真的很棒，这让我的球员生涯得到了很大的提升。”

“你需要有人来督促你，让你保持高标准。拉拉纳在这方面做得很好，他知道什么时候该表扬你，什么时候该批评你。他会把你逼到极限。”

显然，威廉姆斯的进步很快，但他在防守方面还有很多需要改进的地方。而在进攻方面，他和埃弗顿队长谢默斯·科尔曼有着相似之处，那就是他的坚韧和不屈不挠。克里奇利说:“他把边锋磨平了。”

在柯克比与前利物浦后卫罗伯·琼斯的一对一训练，使他的传中有了很大的进步。不是每个人都能像亚历山大-阿诺德那样控球，但威廉姆斯在他的几次出场中，至少表现出了令人开心的助攻技术。“我喜欢进攻和创造机会，所以我的目标应该是尽可能多地贡献助攻。”

至于未来，威廉姆斯的目标很简单，继续工作，继续成长，继续进步。

克里奇利表示:“他现在还不相信自己是一线队的一员，但他现在的目标应该是让自己成为阿诺德的替补——这将是一个多么伟大的成就啊。”

“纳撒尼尔·克莱因在本赛季结束后将会离开，这将为年轻人铺平道路。当然，威廉姆斯在本赛季的表现已经超越了另一个很有前途的年轻人基亚纳·霍弗。”

威廉姆森表示：“在训练中与世界上最好的球员对抗只能帮助我，我经常和萨迪奥·马内对抗，所以这对我很有帮助。每天训练对抗他肯定会提高我的一对一防守能力!”

“自从来到梅尔伍德，我确实进步了很多，在比赛中也成熟了很多。我爱在这里的每一分钟!”