新阿尔维斯即将入瓮 巴萨接近签下阿贾克斯右后卫德斯特

巴萨已经与阿贾克斯就德斯特的转会达成了协议，而在此之后，他们还想引进一位中卫和前锋。

巴塞罗那已经接近完成对阿贾克斯右后卫塞尔吉诺·德斯特的最终交易，但是在夏季转会窗口关闭之前，他们令人担忧的财政状况可能会阻碍自己签下更多球员。

根据够力足球的了解，巴萨将在周一或周二正式宣布与阿贾克斯达成了一笔转会费2500万欧元的合同。

这位19岁的球员在转会正式敲定之前不会前往诺坎普，但他已经向队友和克鲁伊夫球场的工作人员做出了最后的告别。

其他球队

作为足坛新生代最出色的年轻右后卫之一，德斯特曾引起过拜仁、曼城和尤文图斯等队的争夺，不过巴萨最终笑到了最后。

这位美国国脚拥有极为出色的身体素质，不过对抗方面仍有提高的余地，再加上他出色的速度、爆发力、灵活性以及敏捷性，具备了极强的边路上下能力。与此同时，细腻的脚下技术、传球配合能力以及强烈的进攻欲望也是德斯特的个人特点之一。这让他经常能够在边路完成突破，创造威胁，再加上人球结合意识不俗、边路后插上意识出色、底线突破传中以及不错的射术，这位美国国脚经常能够担任球队的进攻发起点之一。

不过在防守端，德斯特的作用有待提高的部分还比较多，虽然上赛季在卡位防守和预判高空球方面有所增强，但总体而言，防守能力和技巧依旧落后于顶级边后卫。

据悉目前这两家俱乐部已经商讨好了转会费以及支付问题，巴萨将预先支付2200万欧元+500万浮动条款中的500万欧元，剩余转会费将分5年付清。

德斯特将成为巴萨新任主帅罗纳德·科曼在加泰罗尼亚的第一笔重要签约，但是在10月5日的西甲转会截止日期之前，他们可能回引进更多的新球员。

够力足球已经证实了曼城中后卫埃里克·加西亚是这家西甲豪门的中卫头号引援目标，不过与此同时，在苏亚雷斯前往马竞之后，他们还想要优先签下一位新前锋。

继比达尔、拉基蒂奇和塞梅多之后，这名乌拉圭球员也离开了诺坎普，巴萨也计划在未来几天卖掉乌姆蒂蒂、拉菲尼亚、托迪博以及布雷斯韦特。

然而，这支西班牙豪门将只能将出售球员所得资金的25%用于新签入球员，这已经超过了西甲为应对新冠疫情危机的经济影响而批准的员工成本上限。

国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯一直与转会巴萨有所传闻，尽管谈判极为困难，但加泰罗尼亚霸主依旧将阿根廷人视为锋线引援的选项之一。不过鉴于球队目前的财政状况，他们最终可能不得不放弃这笔转会费可能会达到8000万的交易。

根据够力足球此前的报道来看，里昂前锋孟菲斯·德佩也在科曼的考虑范围之内。而这名球员也承认，在本月早些时候他在荷兰国家队的表现引起了巴萨的兴趣。

当被问及在周日诺坎普4-0击败比利亚雷亚尔之前引进劳塔罗和德佩的可能性时，科曼告诉记者:“没有什么不可能的，我们一直在寻找球员来提高我们的比赛水平。”

“可能是因为俱乐部的财政状况，你不可能得到你想要的球员，但我已经接受了这一点——在我来之前我就知道了。”

不过里昂主席奥拉斯已明确表示自己不会对球员降价出售，而如果没有球队能在本周五之前满足自己的要求，那么球员将继续留队。

“我会告诉那些离队传闻缠身的球员，如果本周五之前无法解决这些问题，他们本赛季会继续留队。”

“那些说我们迫于压力将不得不兜售球员的文章是假的，这就是为什么我很容易否决这些球员的交易。如果本周五没结果，那就明年在讨论。”

巴萨将在周四回到西甲客场挑战塞尔塔，之后他们将把注意力转移到更艰苦的客场比赛上，三天后他们将在皮斯胡安球场迎战上赛季欧联杯冠军塞维利亚。