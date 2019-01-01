新闻发布会托蒂证实离开罗马：我还是死了算了

在效力罗马30年然后又担任了总监一职，这位前意大利国脚与俱乐部老板闹翻之后离开了俱乐部。

托蒂对罗马高层进行了严厉的抨击，他证实自己已经离开了俱乐部总监的职位，结束了与这家意甲球队长达30年的联系。

托蒂在2017年退役后加入了罗马的董事会，但据说这位前攻击手和俱乐部董事会的分歧导致了他的离开。

据说自从三月份以来，托蒂和俱乐部老板吉姆·帕洛塔之间的关系变得特别紧张，当时蒙奇辞去了体育总监和教练的职务，迪·弗朗西斯科也被解雇了。

上周托蒂没有出现在罗马俱乐部在伦敦的会议上，帕洛塔坚称邀请这位蓝衣军团的偶像，而新教练保罗·丰塞卡也出席了会议。

帕洛塔不确定托蒂为何决定不参加，但他坚称会给他“时间”，但现在双方已经分道扬镳。

他最近声称托蒂被任命为技术总监。然而，在周一的新闻发布会上，托蒂说:“我从来没有机会表达自己。我从未参与过真正的技术项。”

“在第一年，这是可能发生的。第二，我意识到我想做什么，我们从来没有在一起，从来没有互相帮助。

“他们知道我的意图，知道我想要什么，想要为俱乐部和球队奉献这么多，但是他们从来没有想过我这样做，真的。他们把我排除在每一个决定之外。”

“我现在要走别的路。在另一个俱乐部老板想要信任我的时候，我总是做好了准备。”

他说：“我在这里不是要把责任推到这一方或那一方身上。我们开始了一段旅程，却没有得到尊重，所以我继续前行。”

“每个人都知道他们让我停止打球。我已经签了六年的董事合同。我静静地开始，意识到这和场上相比是一个完全不同的领域。许多诺言都已许下，却从未兑现。”

“某些人的主要关注点是将罗马人赶出罗马。在过去的八年里，自从美国人进来，他们想尽一切办法把我们推到一旁。”

“随着时间的推移，他们竭尽所能……这就是他们想要的，最后，他们成功了。”

“我能说的是，我永远不会伤害罗马。这比球员退役要糟糕得多。离开罗马就像死亡。我觉得要是我死了还会更好一些。”

托蒂在罗马度过了他的整个职业生涯，在各项赛事中出场786次，攻入307球，并在2000-01赛季赢得意甲冠军。

他是罗马历史上最重要的出场球员和得分手，大多数人都认为他是俱乐部历史上最伟大的球员。