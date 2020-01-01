新超级前锋？希勒：我在格林伍德身上看到了自己的影子

这位前三狮队的前锋相信这位年轻的18岁红魔前锋可以成为俱乐部和国家队的超级巨星。

当阿兰·希勒看到曼联年轻前锋梅森·格林伍德时，他表示自己仿佛看到了自己的影子，这位红魔新星被视为英格兰锋线的未来。

这位年仅18岁的老特拉福德青训培养出的年轻人，在2019-20赛季成长迅速。本赛季的红魔依旧处于重建状态，不过这位激动人心的前锋已经在所有比赛中打进了15个进球，还在最近对阵伯恩茅斯的比赛中打进了一个漂亮的进球。

目前绝大多数人都将预测这位小将将成为顶级球员，并将其比作鲁尼和范佩西。

其他球队

索尔斯克亚希望这名曼联新星能尽快得到国家队的召唤，而阿兰·希勒则相信林伍德可以在2021年欧洲杯上成为英格兰队的王牌，这位前三狮队前锋支持这名年轻球员追随自己的脚步。

这位为国家队打进30球的球员告诉《太阳报》:“我很高兴能够看到梅森·格林伍德这样的年轻人。这位曼联的前锋展示了他是一位天生的终结者——别忘了他还只有18岁。”

“他可以用他的左脚射门，也可以用右脚完成这一切，他不会有任何多余的动作，射门一气呵成。”

“实际上，他让我想起了我以前做过的事情，在射门之前将球拨到右脚处，然后尽可能多地进行爆射。”

“如果他继续保持这样的进步速度，他将在未来几年成为世界级球星。”

“在一月份的时候，我就暗示格林伍德会随队出征今年夏天的欧洲杯，而现在索尔斯克亚呢认为他已经准备好为英格兰出战了。”

“2020年欧洲杯推迟一年对格林伍德来说是件好事，我确信加雷斯·索斯盖特会密切关注他。如果他今年晚些时候被征召入伍，我不会感到惊讶。”

“格林伍德没有像很多年轻球员那样被租借出去，但他为什么要这样呢？他效力于世界上最大的俱乐部之一，而这不会发生在一个18岁的普通人身上。”

曼联在2019年10月与格林伍德签订了一份为期四年的新合同。