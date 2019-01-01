新诺伊尔? 德国U21门将努贝尔追随拜仁一门脚步

沙尔克希望说服这位22岁的门将签下一份新合同，但是他在意大利的表现吸引了其他球队的兴趣。

“我仍然可以走过盖尔森基兴而不被打扰。”亚历山大·努贝尔在周五告诉够力体育。“在过去的几个月里，我的生活没有改变。”

不过，当他下周回家时，情况可能会有所不同。

努贝尔可能会以U21欧青赛冠军的身份回到盖尔森基兴。

就在10年前的今天，曼努埃尔·诺伊尔帮助德国在瑞典夺冠，成为世界上最被看好的门将之一；现在，努贝尔也准备效仿他的做法，这次是在意大利。

诺伊尔在2009年杯赛上只丢了一个球。但今年在德国进入决赛的过程中，努贝尔已经被击败了5次，但只有一次是在运动战过程中，其他4个进球均来自点球。

没有他，他们肯定走不了这么远。

卫冕冠军在半决赛中以1-2落后罗马尼亚队后步履蹒跚。努贝尔做出了到目前为止最佳的扑救，在中场休息前做出了一个惊人的反应，阻止乔治·普斯卡斯完成帽子戏法。

在这场疯狂的比赛中，这是一个关键时刻，德国队在下半场凭借卢卡·沃德施密特和纳迪姆·阿米里在最后时刻的进球，以4-2逆转取胜。

努贝尔的反应能力不仅让人印象深刻。他的脚法也很特别。

在周日对阵西班牙的决赛之前，他在U21欧洲杯上的传球成功率(92次)超过了其他任何门将，传球准确率也最高(84.4%)。

并不是说那些关注过努贝尔职业生涯或与他并肩作战的人会感到惊讶。

“亚历克斯的脚法总是比我们的很多球员都要好。”前帕德伯恩队友埃里克·克罗尔透露。

“当你有亚历克斯在你的球队，那就完成了一半的工作——你知道你总是可以把球传给他。”

事实上，这位22岁的球员在14岁之前一直是帕德伯恩的前锋，之后成为一名防守型中场，之后又成为了门将。

即使在那时，帕德伯恩也不完全确定努贝尔在哪里踢得最好，在一些青年队的比赛中，他会踢前场也会踢后场。

然而，主教练安德烈·布雷滕赖特和守门员教练西蒙·亨茨勒知道他们手上有一个非常有天赋的，非常现代的门将。

所以，当他们在2015年夏天搬到沙尔克时，他们带上了努贝尔。

在第二年的5月，他完成了职业生涯的首秀，这个赛季他取代了俱乐部队长和家乡英雄拉尔夫·法尔曼成为了老东家的第一门将。

考虑到他在沙尔克取得了突破，与诺伊尔的比较越来越多。

这并不是什么新鲜事。努贝尔在帕德伯恩的前队友甚至给他起了个绰号“曼努尔”。

相似之处是显而易见的，诺伊尔自己也承认他对努贝尔在俱乐部和国家队的表现印象深刻。

现在有越来越多的人猜测拜仁慕尼黑正在考虑为诺伊尔的继承人出价，特别是在他与沙尔克的合同只剩下一年的时候。

乌利·赫内斯对此守口如瓶，他坚持认为这将取决于体育总监哈桑·萨利哈米季奇的决定，但是巴伐利亚人现在肯定很想操作转会，因为据说RB莱比锡和马德里竞技已经加入了争夺努贝尔的行列。

在这一点上，努贝尔没有透露任何信息：“我们周日有一场重要的比赛，我不知道接下来会发生什么。”

他显然很想保持低调。然而不幸的是，他默默无闻的日子很快就要结束了。

正如法尔曼最近宣称的，“阿莱克斯是德国历史上最有天赋、最有潜力的门将之一。他可能还不太受关注，但很快就会受到关注——我可以向你保证。”