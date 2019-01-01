“新若日尼奥”引发意甲大地震 得此一人十年无忧

那不勒斯与国际米兰的争端来到了意甲之外，这次双方的焦点是博卡青年的阿根廷年轻中场阿尔门达。

根据意大利知名媒体《米兰体育报》的最新报道，正寻求对球队进行更新换代的意甲劲旅那不勒斯将与国际米兰争夺效力于博卡青年的阿根廷年轻中场奥古斯汀·阿尔门达（Agustín Almendra）。

现年18岁的阿尔门达身高182cm，在球场上司职居中中场和后腰，尽管年龄不大，但他的身体条件已相当出色，不仅爆发力惊人，还拥有着不错的速度以及耐力。而在技术层面上，得益于优秀的抢断、拦截、跑动以及出球能力，阿尔门达在防守端拥有着不俗的天赋。除此之外，年轻的阿尔门达还拥有远超自己年龄段的冷静头脑，经常能够在紧急状态下做出最有利的选择。

阿尔门达在2012年加盟了博卡青训营，但在2017年一月才正式升入博卡青年预备队。不过是金子总会发光，仅仅过了一年半时间，他就被时任主帅谢洛托看中，招入了一线队中。这位天才也没有让恩师失望，在8月底对阵飓风竞技的成年队首秀中发挥出色，一举占据了球队主力中场的位置。截至目前，他已经为球队在阿甲出场了9次，有1次助攻入账。

不过上述两家意甲球队想要得到这位游戏妖人并不容易，球员与俱乐部之间的合同要到2021年夏天才会到期，尽管合同中有着1750万欧元的解约金条款，但博卡青年对他的标价依旧不低，达到了1500万欧元。

如果能够成功得到这位超新星，那不勒斯打算让他以租借的形式继续效力博卡至6月份，这与国际米兰的盘算相类似，不过蓝黑军团打算让球员在那里一直呆到2020年夏天。

当然，优秀的球员从不缺乏追求者，除了那不勒斯，巴塞罗那以及瓦伦西亚也表达了这位阿根廷未来之星的兴趣。

据悉球员本人已经在这几家俱乐部中做出了选择，近几个赛季成绩不错的那不勒斯已成为他的首选，博卡青年高层也已经在各方会谈中得知了球员的这一决定。