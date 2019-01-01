新目的地？伊布ins发文暗示可能回到巴塞罗那

这位38岁的球员表示，在与洛杉矶银河队的合同到期后，他的下一个转会目的地将会是回到西班牙巴塞罗那。

伊布拉希莫维奇暗示他计划可能是回到西甲。

在西部半决赛3-5输给了同城死敌洛杉矶FC后，这名前瑞典国家队与洛杉矶银河队前锋在美国职业足球大联盟的合同到期了。

有报道称这位38岁的球员可能会考虑回到欧洲，意大利媒体希望他能选择意甲球队。然而，这名前锋可能会有第二次机会来尝试西甲联赛。

在他的Instagram 故事上，他发布了一段简短的视频，其中写道：“你好，西班牙！你猜怎么着？我回来了。”

在他20年的职业生涯中，这位世界巨星只在西甲呆过一年。那是在瓜迪奥拉执教的巴塞罗那，但很快被证明是一次令人沮丧的经历，他的个人风格意味着他在加泰罗尼亚俱乐部的快速短传战术上不被信任，导致了与教练的激烈争吵。

因此，尽管伊布在46场比赛中攻入22球，其中包括2010-11赛季初被租借到AC米兰的一次进球，但他并没有像以前那样扮演主角。

在他的职业生涯中，伊布一直是一个连续的赢家，他在马尔默开始，然后去了阿贾克斯、尤文图斯和国米。在与红黑军团的交易成为永久合同之前，他在西班牙只是做了短暂的停留。

2012年,他成为巴黎圣日耳曼的招牌巨星，他在法国俱乐部效力的时间比职业生涯任何时期都场，打四个完整的赛季。在此期间，他以156粒进球创造了巴黎王子公园的一项纪录，虽然随后被卡瓦尼打破。

他在2016年转会英超曼联，尽管他在老特拉福德的时间因为在欧罗巴联赛对阵安德莱赫特时所受的严重膝伤而大大减少。

这个问题的结果之一是他提前解除了合同，被允许加入洛杉矶银河队，在那里他再次证明了自己的成功，在56场MLS比赛中打进52球。

与此同时，在他的职业生涯中，伊布拉以他火爆的脾气和直言不讳的评论而闻名，这在他最后一次为银河队效力时再次得到了证明。

在接受媒体采访时，他说：“如果我留下来，我认为这对美国职业足球大联盟来说是件好事，因为全世界都会关注它。如果我不留下，没人会记得什么是大联盟。”