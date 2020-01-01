新的左后卫已就绪？巴萨盯上波尔图球星特莱斯

这位前国米球星拒绝了波尔图的续约合同，他可能会在今夏前往诺坎普继续自己的职业生涯。

在联赛停摆的情况下，巴萨已经将目前的工作重心向转会方面转移了一些，他们加强了与内马尔和劳塔罗·马丁内斯的联系，但除了这两位大牌球星之外，有消息称这家西甲豪门在外关注波尔图的巴西国脚边后卫阿莱士·特莱斯。

由于“年岁已高”的阿尔巴已经出现了状态的下滑，而从皇家贝蒂斯引进的菲尔波也没有成长到令人满意的境地，巴萨已经做好了在今夏引进一位新左后卫的打算。

而根据《世界体育报》的报道，效力于葡超豪门波尔图的巴西左后卫特莱斯已经进入了他们的视线。不过巴萨并非唯一一家对他感兴趣的豪门，利物浦、切尔西和尤文图斯也和他有所传闻。

其他球队

截至目前，这位巴西人本赛季已经代表巨龙在联赛中出场了23次，贡献了8个进球和6次助攻，帮助波尔图反超卫冕冠军本菲卡，占据了联赛第一的宝座。

除了有竞技层面的考量，巴萨对感兴趣还因为这位巴西国脚拥有意大利国籍，并不会占用球队珍贵的非欧名额，不会影响到阿图尔和比达尔，也不会影响到巴萨今夏引进内马尔和劳塔罗的计划。

除此之外，特莱斯与波尔图的合同即将进入最后一年，巴萨可能并不需要投入太多资金就能将其带走，考虑到其他球队也对他有意，也许西甲豪门最终需要在他身上花费3000-4000万欧元。

据悉特莱斯目前已经拒绝了波尔图提供的续约合同，如果葡萄牙豪门不愿意在夏天将其放走，可能会在2021年夏天人财两空。