新的一年 同样的切尔西 兰帕德的球队无法预测

客场击败热刺，主场输给南安普顿，客场击败阿森纳，客场战平布莱顿；蓝军所得到的结果是没有规律可言的。

贾汉巴克什腾空一跃，提醒之前占据统治地位的切尔西队，如果他们不学会消灭对手，2020年将和2019年一模一样。

击败热刺，然后输给南安普顿。击败阿森纳，客场战平布莱顿。切尔西没有足够的势头来确保下赛季的冠军联赛。虽然击败伦敦的劲敌感觉不错，但与面临降级威胁的俱乐部的比赛也同样重要。

“对托特纳姆热刺的比赛是一场梦幻般的全面表现，”主教练兰帕德说。“在阿森纳，我们展现了伟大的精神，为年轻的球队而战。而对阵南安普顿，我们没能击垮对手，并且在主场输掉了比赛。

“今天，我们本应该有扼杀它的心态，因为机会就在上半场，但我们并没有。它展示了我们的优点和缺点。这表明我们必须保持谦虚。我们必须努力工作。我们在圣诞节取得了两项伟大的成绩，但还有很多工作要做。”

在伦敦西部的美国运通体育场，他们又挥霍了1-0的领先优势，最后以1-1打平之后，西伦敦球队将不会有什么盛大的新年庆祝活动。这本应该是一个新的十年的完美开始，切尔西克服了疲劳，在开球前仅仅66个小时刚刚踢了一场80分钟的控球比赛并取得了胜利。

他们很好地压制了对手，创造了机会，并从一开始就压制住了格雷厄姆·波特以控球为基础的球队，但最后他们不得不问自己一个非常棘手的问题。为什么我们不能在上下半场都拿下比赛？

兰帕德迫使对手在半场前就开始换人，因为他的球队在开场不久就取得了领先，但他们只有一球的领先优势。

亚伯拉罕在角球处的精准射门被亚伦·莫伊解围，阿兹皮里奎塔补射入网，打进了英超的2020年第一粒进球。

布莱顿在比赛的大部分时间里都无法摆脱对方的压制，并不断给切尔西提供机会，让他们找到许多进球机会。但切尔西没有再接再厉。

波特的反应是让阿伦·康诺利和贾汉巴克什逐渐扭转局势，但直到80分钟后，局势才有所好转。布莱顿的16次射门中有7次是在这名伊朗人被换上之后，在扳平比分之前，凯帕被迫做出了两次重大扑救。事实上，最后10分钟是如此艰难，切尔西甚至可能输掉比赛。

相比之下，兰帕德的换人再次没有起到作用，克里斯蒂安·普利西奇替换哈德逊-奥多伊上场后几乎没有改进。科瓦基奇在危险的区域内送出了两个定位球，在自己球队的弱势区域内把机会拱手让给了布莱顿。

切尔西在本质上是不稳定的；他们在主场状态上有问题，首发和结束比赛的能力都有问题。事实上，他们在各个方面都很差，而且蓝军和尤根·克洛普的利物浦在联赛榜首的差距每周都在更加明显。

杀死比赛并不容易。这是利物浦花了很多年才掌握的东西。现在他们赢得了比赛，虽然并不总是踢得很好，但这就是赢得一个艰难的联赛所需要的。

切尔西是无情的终结者吗？他们知道怎样才能磨出一个结果吗？不是，也不知道。为了进入下一个阶段，这些球员必须在球场上学习。兰帕德说这是一个教育他的球员学习这种难以捉摸的技术的过程。

“这不是心态的问题，这只是你如何努力去赢得比赛，你必须在比赛中应对他们，这是过程的一部分。”兰帕德说。

“有时候你会指责比赛中的一段糟糕时期缺乏战斗，缺乏紧迫感，等等。今天不是。这是在控球时缺乏质量，所以当我们知道他们的问题的时候，我们在上半场有了进球。”

“我们可以很容易找到我们的边后卫，很容易地控制住球，我们只是决定不再这样做，不再做简单的事情。然后突然之间，你就让出了球权，当你有机会得分的时候，你却没有抓住机会，如果你在这个水平上没有抓住机会，你就不会赢得你应该赢得的比赛。”

他们有时间去学习，但是他们现在将被这种不稳定性所困扰，他们要在中游激烈的竞争中获得前四名，而这一竞争涉及到几乎12支球队。战斗还在继续——从阿森纳到排名第二的莱斯特——如果切尔西不能取得一连串的胜利，还将会有更多的曲折。

找到杀手本能的公式还在继续；这是一个球员的个性，也是技术或战术的一部分。现在是全新的一年，还是同样的切尔西，还有很多工作要做，以使俱乐部回到英国足球的顶端。