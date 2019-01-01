新瓶装老酒 枪手弱点再次在安菲尔德暴露无遗

埃梅里的球队以1比3输给了利物浦.，吞下新赛季英超首败。

又是一场作客利物浦之旅，又是一场阿森纳的失利。

枪手过去四场在安菲尔德的比赛中已经丢了16个球，分别是1比3、0比4、1比5和这场的1比3.

赛前，埃梅里承认利物浦领先阿森纳一步，但是西班牙人坚信他的球队有一个“很好的机会”在安菲尔德完成一些特别的事情。

以连胜开启英超赛季，当然让他们充满信心地来到默西塞德郡，在前40分钟的比赛中，他们完全是这支欧洲冠军的对手。

在战术上，埃梅里作出了一些改变——从我们在赛季开始几周看到的4-2-3-1阵型转变为菱形中场和锋线由奥巴梅扬和佩佩组成。

很明显，这个变化是因为经历上赛季1比5惨败后，试图缩小利物浦在中路的活动空间，然后以前两名的速度向前推进。

在最初的40分钟里，一切都很顺利。尽管占据了主导地位，但利物浦创造的机会很少，客队的反攻也是一个持续的威胁。

即使是身材高大的范迪克也很难对付佩佩，自从离开里尔后，这是后者在俱乐部比赛中的第一次首发。

这位科特迪瓦国脚在接到乔·威尔洛克美妙的突破后的后，他的射门偏出远角，而随后阿德里安从远点轻松地扑出另一脚射门。

然后佩佩有了一个黄金机会打开他的阿森纳的进球帐户，他用自身闪电般的速度从本方半场启动，希望收获进球。这位新来的男孩做的每件事都很好，但是他的射门让自己失望了——他在禁区边缘温柔的射门被门将轻松没收。

这是一个代价高昂的机会错失，因为利物浦很快就取得了领先，从那时起，就只有一个赢家了。

阿森纳防守很好，在角球时让马蒂普在毫无盯防的情况下投球破门，而这位高大的后卫的重击也没给莱诺任何机会。

阿森纳所有的好表现都付诸东流——更糟的是在中场休息之后。

如果说上半场是令人鼓舞的，那么下半场则是一个再熟悉不过的故事，萨拉赫的梅开二度给作客至安菲尔德的枪手们带来了更大的痛苦。

大卫·路易斯莫名其妙地给了埃及人一个点球，就在中场休息后的四分钟，萨拉赫扑进了角球。大卫·路易斯莫名其妙地送给埃及人一个点球，萨拉赫一蹴而就。

就在比赛时间来到一小时前，这位利物浦的前锋将他的进球翻了一番，在与路易斯的对抗中，他过掉了路易斯，并再次击败了莱诺。

那时比赛还有半个小时，但实际上比赛结束了。阿森纳在最后时刻通过替补球员卢卡斯·托雷拉扳回一球，但这只是一个安慰。

这对埃梅里的新阵型球队来说是一个巨大的挑战，他们的工作还在进行中。

其实还是有一些亮点。威尔洛克再次在中场表现出色，延续了他整个夏天季前赛的表现，佩佩无疑给了进攻增加一个新的维度。

但令人沮丧的是他们在落后之后又一次在防守上崩溃了，而路易斯——以他的经验——才是罪魁祸首。

如果阿森纳想要缩小利物浦和曼城之间的差距，他们需要这位巴西人有更好的表现。在这方面，还有很长的路要走。