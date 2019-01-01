新版克洛普？跟随导师步伐 罗斯在门兴大放光彩

当他的新球队坐上德甲冠榜首位置时，这位曾在去年冠军联赛冠军教练手下学习的副手正在为自己扬名。

“我相信马尔科的一切，”克洛普对天空体育说，上赛季马尔科·罗斯的萨尔斯堡红牛非常接近奥地利德甲冠军。

“马尔科可以去任何地方工作，也可以做任何工作，他是目前最热门的教练，每个人都在问他的情况。”

克洛普曾在罗斯的职业生涯中担任过他的教练，在美因茨担任了6年的教练，在那里他们一起赢得了晋级德甲联赛的资格，还获得了欧联杯的参赛资格。克洛普在2008年离开了多特蒙德，而罗斯留在了多特蒙德，开始了自己的教练生涯，虽然最初只是在美因茨担任助理教练。

利物浦主帅亲眼看到过罗斯是如何解读比赛的，当他凭借自己的能力在教练席上取得成功时，他并不感到惊讶，因为他诠释了克洛普的标志性战术：压迫、团队合作、强烈的进攻欲望以及将主场变成堡垒的能力。

2013年至2017年，罗斯在萨尔斯堡红牛队担任青年教练，并在带领19岁以下青年队进入欧足联青年联赛后，获得了该俱乐部的最高职位。接下来的一个赛季，他第一次担任球队的主教练，他赢得了奥地利顶级联赛的冠军，并打入了欧罗巴联赛的半决赛。在2018-19年，奥地利双冠王和克洛普的赞美之词紧随其后。

因此，这位莱比锡出生的主教练对许多大俱乐部来说是一个有吸引力的提议，特别是在他的祖国德国。沙尔克和沃尔夫斯堡以及霍芬海姆与43岁的联系紧密，后者曾试图让他成为天才教练朱利安·内格尔斯曼的继任者。

相反，罗斯选择了门兴格拉德巴赫，这名沉睡的巨人曾是德甲最大的球队，在1970年至1977年期间赢得了五次国内联赛冠军，并打进了欧洲杯决赛。

当任命罗斯的机会来临时，格拉德巴赫的体育总监马克斯·埃伯尔(Max Eberl)没有犹豫，尽管他们的教练席上已经有了一个能干的教练。迪特尔·赫金在上赛季的德甲联赛中带领他们获得了第五名，但这并不足以阻止埃伯尔全力以赴得到他想要的人。

“我们在进行教练筛选方面做得非常彻底，因此马尔科在我们的视线很长一段时间了。”埃伯尔告诉够力足球。

“我们也看了很多欧冠比赛，想看他现场的指挥。后来我们在贵宾室见面，我们不能在这么晚的时间飞回家。这次会面纯属巧合，没有事先计划。我们谈了很长时间，交换了想法和思想。”

“作为体育主管，你很少有机会得到你想要的教练。在大约90%的情况下，你会选择市场上最适合你的教练。但你很少能得到你想要的解决方案。”

“如果马尔科没有出现在转会市场上或者拒绝了我们，让迪特尔继续坐在替补席上是合乎逻辑的。”

赫金很受支持者的欢迎，尤其是在带领格拉德巴赫进入欧罗巴联赛之后，但是埃伯尔用罗斯取代他的决定被证明是一个绝妙的决定。

在14场比赛后，门兴在德甲积分榜上高居榜首，上周末他们凭借雷米·本塞贝尼的梅开二度2-1击败了拜仁慕尼黑，保住了榜首的位置。

和罗斯一样，本塞贝尼是门兴的新人，但他完美地融入了新教练的风格，扮演着一个在安菲尔德和萨尔茨堡众所周知的角色，并一直追溯到20世纪90年代末和21世纪初的美因茨。克洛普曾在美因茨时从一名前锋变成了一名进攻型右后卫，罗斯在克洛普手下打过左后卫，现在两人都以利用边后卫创造机会甚至进球而闻名。

27岁的奥地利人莱纳在格拉德巴赫2:1战胜拜仁的比赛中站在另一个边路，他从萨尔茨堡一路追随罗斯来到德国。他相信罗斯可以激励球员让他们变得更好，做他们之前认为自己没有能力做的事情。

“教练知道如何让你对他的计划感到兴奋。他让你相信，你可以做你甚至可能不那么擅长的事情。”莱纳告诉《图片报》。

“你可以感觉到我们现在踢的是一种不同于最初的足球。我们变得更加强大，赢得了更多的球，在场上发挥作用。我们当然还有改进的余地，但我们正在朝着正确的方向前进。这就是我们球员在球场上的感受。我想我们的球迷也有同感。我们正在一起建立一些东西。”

尽管罗斯在管理生涯的每一步都取得了成功，但他也和克洛普一样的谦逊。虽然这两位教练都在各自的联赛榜上名列前茅，但他们都没有因为谈论冠军而忘乎所以。即使在击败拜仁慕尼黑之后，罗斯还是一如既往的谦逊。

“如果我在连输三场之后还被问到这个问题，我会认真对待这个讨论。我们正努力客观地解决所有问题。”罗斯告诉德国天空电视台。

“如果我们0 - 4输掉比赛，我想没有人会问我们关于德国冠军的事。第二天，我们可能就会读到，以前从来没有一个联赛领头羊有机会击败德国冠军。”

他在赛前的新闻发布会上再次模仿了他内心深处的克洛普，并发表了一个声明:“我认为成为排名第一很酷，我们想留在那里。”